Лопес хоче боксувати з Ломаченком у Нью-Йорку

Американський боксер Теофімо Лопес хоче провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з українцем Василем Ломаченком у Нью-Йорку.

На рингу арени "Медісон Сквер Гарден" американець здобув чотири дострокові перемоги, повідомляє Sport Arena.

"Ми поки що обговорюємо місце проведення бою. Сподіваюся, що все вирішиться, і ми проведемо цей бій нинішнього року. Нове десятиліття розпочнемо ударно. "Медісон Сквер Гарден" - це мій дім. Але думаю, що фанатам боксу сподобається бій незалежно від місця його проведення", - заявив Лопес.

Поєдинок планують провести у квітні. На професіональном рингу Ломаченко здобув 14 перемог (10 - нокаутом) і зазнав 1 поразки. Лопес виграв усі 15 своїх боїв (12 - нокаутом).