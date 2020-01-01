Бій Ломаченко – Лопес можуть провести в Саудівській Аравії

Також на бій претендує Нью-Йорк.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що бій між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом може пройти в Саудівській Аравії. Також на проведення чемпіонського поєдинку претендує Нью-Йорк, повідомляє Boxingscene.com.

«Ломаченко битиметься з Лопесом. Вважайте, угода закрита. Залишилося вирішити питання з місцем проведення бою. У нас є дві пропозиції з Нью-Йорка: Madison Square Garden і Barclays Center. Також ми отримали пропозицію з Саудівської Аравії.

Бій пройде в квітні. У гіршому випадку, в травні, якщо ми проведемо поєдинок в Саудівській Аравії», - заявив Арум.

Раніше чемпіон WBO, WBA і франчайзинговий чемпіон WBC в легкій вазі Василь Ломаченко заявляв, що бій з Лопесом відбудеться в квітні.

Ломаченко провів останній бій в ніч на 1 вересня проти британця Люка Кемпбелла. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу українському чемпіону.

Лопес провів останній поєдинок 14 грудня з Річардом Коммі. Американець нокаутував ганці в другому раунді і виграв титул чемпіона світу IBF у легкій вазі.