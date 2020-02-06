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ФК "Маріуполь" здобув у Туреччині вольову перемогу над австрійцями

Укрінформ
Футболісти клубу української Прем'р-ліги "Маріуполь" вирвали у четвер перемогу над австрійською командою  "Штріпфінг" на турецькому зборі.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2, повідомляє Укрінформ.  

Голи: В'ячеслав Чурко (56-та хвилина, з пенальті), Андрій Кулаков (80) і Дмитро Мишньов (90) - в українській команді; Беньямін Сулімані (30) та Лукас Гайнікер (49) - у суперників. 

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У Туреччині команда Олександра Бабича проведе ще три спаринги. 6 лютого маріупольці зіграють з болгарською "Славією", 10 лютого - з одеським "Чорноморцем", 13 лютого - з "Локомотивом" із Грузії.

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