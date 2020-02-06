Ціна за українського футболіста

Ціна за українського футболіста "Селтіка" Шведа впала на 500 тис євро

Укрінформ
Відсутність ігрового часу негативно позначилася на показниках українського хавбека шотландського "Селтіка" Мар'яна Шведа.

Якщо минулого літа футболіст оцінювався у 2 млн євро, то тепер ціна за нього дорівнює 1,5 млн, повідомляє Zbirna.com, посилаючись на дані transfermarkt.de.

У сезоні-2019/2020 футболіст збірної України провів у складі "Селтіка" лише два матчі (35 хвилин) і забив один м'яч.

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Разом з тим, у Шведа є шанси виправити ситуацію. Головний тренер "Селтіка" Ніл Леннон залишився задоволений роботою українця на тренувальному зборі в ОАЕ і розраховує на нього у весняній частині сезону.

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