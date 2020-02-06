Ціна за українського футболіста "Селтіка" Шведа впала на 500 тис євро

Відсутність ігрового часу негативно позначилася на показниках українського хавбека шотландського "Селтіка" Мар'яна Шведа.

Якщо минулого літа футболіст оцінювався у 2 млн євро, то тепер ціна за нього дорівнює 1,5 млн, повідомляє Zbirna.com, посилаючись на дані transfermarkt.de.

У сезоні-2019/2020 футболіст збірної України провів у складі "Селтіка" лише два матчі (35 хвилин) і забив один м'яч.

Разом з тим, у Шведа є шанси виправити ситуацію. Головний тренер "Селтіка" Ніл Леннон залишився задоволений роботою українця на тренувальному зборі в ОАЕ і розраховує на нього у весняній частині сезону.