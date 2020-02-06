Богдан Бутко може перейти з “Шахтаря” до польського “Леха”

Захисник донецького футбольного клубу “Шахтар” Богдан Бутко може продовжити кар'єру у польському чемпіонаті.

29-річний український футболіст може стати гравцем польського клубу “Лех”. Про це стало відомо "Динамоманія".

Наразі Богдан Бутко веде переговори з клубом, який планує підписати його на правах оренди.

Богдан Бутко втратив місце в стартовому складі "Шахтаря", програвши конкуренцію Сергію Болбату і Додо.

Нагадаємо, що футболісти донецького клубу “Шахтар” проводять другий тренувальний збір у Туреччині, який триватиме до 9 лютого.

Фото: shakhtar.com