"Шахтар" зіграв у результативну нічию з данським клубом

Футболісти донецького "Шахтаря" зіграли 5 лютого унічию (2:2) з данським клубом "Сеннерйюск" (Гадерслев) на зборі в Туреччині.

М'ячі в Белеку забили: Тайсон (53) та Віктор Коваленко (61) - "гірників"; Стефан Гартенманн (29) і Петер Кристиансен (88) - у складі данців, повідомляє Укрінформ.

Раніше у середу донеччани обіграли команду "Македонія Герче Петров" (Скоп'є, Північна Македонія) - 2:0. Голи: Тете (13-та хвилина) та Фернандо (43).

8-го та 9 лютого суперниками "Шахтаря" на турецькому зборі будуть відповідно "Олімпія" (Словенія) та "Вентспілс" (Латвія).