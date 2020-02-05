У плей-офф Ліги Європи заявлені 13 футболістів збірної України

Союз європейських футбольних асоціацій оприлюднив оновлені заявки всіх учасників плей-офф Ліги Європи сезону-2019/2020.

На цій стадії мають змогу зіграти одразу 13 футболістів збірної України, яких Андрій Шевченко запрошував на останні матчі 2019 року, повідомляє пресслужба УАФ.

Донецький "Шахтар" заявив дев’ятьох гравців: Андрія Пятова, Сергія Кривцова, Миколу Матвієнка, Сергія Болбата, Віктора Коваленка, Тараса Степаненка, Євгена Коноплянку, Марлоса та Жуніора Мораеса. В 1/16 фіналу гірники протистоятимуть португальській "Бенфіці". Перший матч українська команда проведе в Харкові.

Бельгійський "Гент" вніс до заявки трьох українців - Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна. В 1/16 фіналу бельгійці зіграють з італійською "Ромою". Перший поєдинок відбудеться в Римі.

Бельгійський "Брюгге" заявив українського футболіста Едуарда Соболя. В 1/16-й "чорно-сині" зустрінуться з англійським клубом "Манчестер Юнайтед". Перший матч "Брюгге" проведе вдома.

Поєдинки 1/16 фіналу ЛЄ відбудуться 20-го та 26-27 лютого.