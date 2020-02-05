У плей-офф Ліги Європи заявлені 13 футболістів збірної України
На цій стадії мають змогу зіграти одразу 13 футболістів збірної України, яких Андрій Шевченко запрошував на останні матчі 2019 року, повідомляє пресслужба УАФ.
Донецький "Шахтар" заявив дев’ятьох гравців: Андрія Пятова, Сергія Кривцова, Миколу Матвієнка, Сергія Болбата, Віктора Коваленка, Тараса Степаненка, Євгена Коноплянку, Марлоса та Жуніора Мораеса. В 1/16 фіналу гірники протистоятимуть португальській "Бенфіці". Перший матч українська команда проведе в Харкові.
Бельгійський "Гент" вніс до заявки трьох українців - Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна. В 1/16 фіналу бельгійці зіграють з італійською "Ромою". Перший поєдинок відбудеться в Римі.
Бельгійський "Брюгге" заявив українського футболіста Едуарда Соболя. В 1/16-й "чорно-сині" зустрінуться з англійським клубом "Манчестер Юнайтед". Перший матч "Брюгге" проведе вдома.
Поєдинки 1/16 фіналу ЛЄ відбудуться 20-го та 26-27 лютого.