Зінченко і Малиновський заявлені на плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив оновлені заявки учасників плей-оф Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

У турнірі матимуть змогу зіграти два футболісти збірної України: Олександр Зінченко і Руслан Малиновський. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Захисник Олександр Зінченко увійшов до заявки свого англійського клубу “Манчестер Сіті”, який в 1/8 фіналу зіграє проти іспанського “Реала” (26 лютого в Мадриді та 17 березня в Манчестері).

Півзахисник Руслан Малиновський увійшов до заявки італійської “Аталанти”, яка в 1/8 фіналу 19 лютого в Мілані та 10 березня у Валенсії протистоятиме іспанській “Валенсії”.

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