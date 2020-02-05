Артем Далакян: про скромність, титули та плани

8 лютого український боксер Артем Далакян проведе в Києві четвертий захист титулу чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі.

Для українців черговий чемпіонський бій Далакяна – це унікальна можливість побувати на боксерському вечорі світового рівня. Наразі Артем – єдиний, хто захищає чемпіонський титул на території України. Також на бої Артема приходять зіркові українські спортсмени: Денис Берінчик, Жан Беленюк, В'ячеслав Сенченко та інші.

Журналісти дізналися, як Артем готується до бою, чи планує брати боксерське прізвисько і чи хотів би він виступити проти бійця ММА.

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Про тренувальний процес

«Спарингувати можу і з боксерами, які виступають на кілька вагових категорій вище. За всі збори проводжу приблизно 100 раундів спарингів. Робота виконується на 100%, щоб під час бою бути готовим до всього».

Про фішки і боксерські прізвиська

«У мене немає мети створювати шоу за допомогою ефектних виходів або інших подібних фішок, вважаю за краще вести себе скромно. Перед виходом на ринг налаштовуюся на бій. Головне для мене – показати хороший бокс і зберегти титул. Про боксерське прізвисько також не думав. Хочеться, щоб люди знали і запам'ятали моє ім'я».

Про чемпіонство

«Неможливо звикнути до статусу чемпіона. Завжди є хвилювання перед боєм. І чим більше разів захищаєш титул, тим серйозніше до цього ставишся».

Про бої за кордоном

«Титул завоював у Америці, на території суперника. Звичайно, спочатку місцеві глядачі вболівали за свого боксера. Але вже після сьомого раунду 80% публіки підтримували мене. В Америці люблять хороший і видовищний бокс.

Мені важливо довести свою перевагу на чужій території. Тим паче, тоді всі четверо суддів були американцями. Я готовий виступати за кордоном, але поки не надходило хороших пропозицій від потенційних суперників».

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Про об'єднання титулів

«Хотілося б об'єднати титули. Якщо Всесвітня боксерська суперсерія (WBSS) проводитиметься в найлегшій вазі, я готовий стати учасником. За умови, що на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу».

Про вік у боксі

«Думаю, що 30 років – це лише середина кар'єри. Можна боксувати, якщо відчуваєш себе добре і якщо є бажання. До речі, бажання – це головний фактор. Коли є бажання, можна боксувати і в 40 років».

Про улюблених боксерів

«У мене немає улюбленого боксера. Скоріш є ті, чий стиль боксу мені подобається. Це Рой Джонс і Василь Ломаченко».

Про виступ в ММА

«Якби надійшла пропозиція виступити в змішаних єдиноборствах або ж в боксі, але проти бійця ММА, думаю, що відмовився б. Це різні види спорту. Я вважаю, якщо ти боксер, то повинен виступати в рингу».

Про плани на майбутнє

«Хочу боксувати поки є можливість і бажання. Після завершення боксерської кар'єри планую залишитися в сфері спорту. Поки не знаю, працюватиму тренером або кимось іншим».

За матеріалами українських ЗМІ