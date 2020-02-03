Чому в Донецьк приїжджали Льюїс, Голіфілд і Баффер

Union Boxing Promotion тричі організовувала шоу на «Донбас Арені».

8 лютого чемпіон світу WBA у флайвейті Артем Далакян проведе свій черговий захист титулу в Києві. Артем – наш єдиний чинний чемпіон світу з професійного боксу, який свої чемпіонські бої проводить в Україні. Організацією шоу за участю Далакяна займаються його промоутери з компанії Union Boxing Promotion (UBP). Майбутнє шоу буде 86-м в історії компанії. Ми вирішили відстежити рух UBP з витоків і розібратися, чому зараз тільки ця компанія проводить в Україні шоу, на кону яких - звання чемпіона світу.

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Union Boxing Promotion (UBP) заснували в Донецьку в листопаді 2002 року Юрієм Рубаном, який став президентом компанії, Геннадієм Узбеком (почесний президент) і Дмитром Єлісєєвим (генеральний менеджер). Але організовувати боксерські вечори хлопці почали за пару років до цього. Першим шоу стала організація боїв Олексію Трофимову й Ігорю Сердюку в Донецьку 3 червня 2000 року. Амбітні засновники відразу ж поставили собі за мету зробити компанію однією з провідних в Європі. Далі турніри в Донецьку почали проводитися регулярно. В 2004 році Міжнародна боксерська федерація (IBF) на своїй щорічній конвенції нагородила українську компанію спеціальним призом за найактивнішу промоутерську діяльність, Юрій Рубан два роки поспіль визнавався кращим європейським промоутером за версією IBF, а В'ячеслав Сенченко перемагав в номінації «боксер року» (в 2005 році).

Спочатку UBP традиційно організовувала боксерські шоу в донецькому палаці спорту «Дружба» (до реконструкції 2010 року вміщував 3500 глядачів, після реконструкції 4130 місць) і поступово формувала інтерес до професійного боксу у місцевої аудиторії. Паралельно компанія налагоджувала тісний контакт з Європейським боксерським союзом (EBU), Всесвітньою боксерською радою (WBC), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO), які охоче санкціонували титульні бої боксерів компанії (першим титульний бій в Донецьку проводить Олексій Трофимов в червні 2002 року). Боксери UBP піднімалися в рейтингах і з керівництвом компанії неодноразово нагороджувались світовими боксерськими організаціями. Кращим молодим боксером-2007 за версією WBC визнали Стаса Каштанова, найкращим промоутером в номінації WBC-Youth став Юрій Рубан.

10 квітня 2009 року в палаці спорту «Дружба» В'ячеслав Сенченко переміг чинного чемпіона світу WBA Юрія Нужненка і у UBP з'явився перший чемпіонський титул за однією з найпрестижніших світових боксерських асоціацій. Сенченко перебуватиме на боксерському Олімпі більше трьох років, проведе за цей час три успішні захисти титулу і поступиться в драматичним поєдинку на «Донбас Арені» Полу Маліньяджі. Серед почесних гостей на цьому шоу буде легенда світового боксу Евандер Голіфілд і це його перший приїзд в Україну. На шоу продали 17 257 квитків і це рекордний показник в історії компанії.

П'ятирічний контракт з «Донбас Арена» на проведення п'яти боксерських шоу UBP підписала в 2011 році. До 2014 компанія встигає провести три шоу. На них працює знаменитий ринг-анонсер Майкл Баффер (в 2018 році Юрій Рубан запросить Баффера до Києва на перший захист чемпіонського титулу Артема Далакян). І це ноу-хау для нашої країни. У 2013 році на 14-й турнір серії Pro Boxing Show прилітає Леннокс Льюїс. Артем Далакян в рамках цього шоу проводить свій перший успішний захист титулу WBA International. Останнє шоу в Донецьку компанія організовує 24 січня 2014 року в палаці спорту «Дружба».

Після трагічних подій навесні і влітку 2014 року UBP не згортає свою діяльність. Провідні боксери компанії В'ячеслав Сенченко, Олег Юхимович і Артем Далакян виступають в Броварах в рамках шоу від К2, а вже з наступного року UBP самостійно організовує боксерські вечори в Києві. Спочатку в AKKO International, потім в Stereo Plaza, а з 2016 року в КВЦ «Парковий». За цей час двічі (17 червня 2018 року і 15 червня 2019 року) компанія організовує Артему Далакяну захист чемпіонського титулу на відкритому вертолітному майданчику «Паркового» і це нове креативне рішення оцінили фани і експерти боксу.

Хтось звинувачував UBP в тому, що компанія вирощує домашніх чемпіонів. Артем Далакян дійсно всі свої захисти титулів провів в Києві. Але в даному випадку це потрібно вважати скоріше перевагою Union Boxing Promotion. Хіба погано, що на нашому відверто не самому платоспроможному ринку компанія вишукує можливість і проводить шоу? Не варто забувати, що чемпіоном світу WBA у флайвейті Далакян став 24 лютого 2018 року в американському Інглвуді. Тобто, як тільки у UBP з'явилася можливість організувати Артему чемпіонський бій за океаном, Юрій Рубан нею скористався. І нещодавно зізнався, що Далакян готовий брати участь в третьому сезоні Всесвітньої боксерської суперсерії, якщо організатори домовляться, щоб в турнірі також виступали чемпіони за іншими версіями в ваговій категорії Артема.

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Не менш пам'ятним виїзним поєдинком боксерів UBP став бій В'ячеслава Сенченка в Манчестері проти легендарного британця Ріккі Хаттона 24 листопада 2012 року. У попередньому поєдинку українець поступився Полу Маліньяджі. Ріккі Хаттон вирішив повернутися в ринг і в його компанії Hatton Promotion порахували, що кращого суперника ніж 35-річний екс-чемпіон світу Сенченко для цього бою не знайти. І… прорахувалися - на очах 18 тисяч глядачів Слава нокаутував Ріккі, після чого британець остаточно завершив свою славну боксерську кар'єру.

«Якщо ми отримували цікаві пропозиції, завжди серйозно їх розглядали. Зважували всі ризики і приймали рішення. Насправді, дійсно цікаві пропозиції надходили не часто. Напевно, ми припускалися і якихось помилок. Вчилися, набивали синяки. Але цей шлях проходить будь-який промоутер. У нас були боксери, які за рівнем своєї майстерності могли ставати чемпіонами світу. Наочний приклад - Олег Єфимович, який зараз працює тренером Артема Далакяна. Стати чемпіоном Олегу завадили травми і невдалий збіг обставин. Також відзначу і наш менталітет. Якщо нинішній лідер світового рейтингу незалежно від вагових категорій мексиканець Сауль Альварес дебютував на професійному рингу в 15 років, в 18 виграв свій перший титул і в 21 вже проводив бій з Шейном Мозлі, то українські боксери в такому віці ще намагалися чогось досягти в аматорському боксі. Переходили в професіонали в 24 роки і старше, часто - з хронічними травмами рук. Це позначалося на кінцевому результаті», - розповів Юрій Рубан.

Останнім часом стратегія розвитку компанії змінилася. UBP зробила ставку на Артема Далакяна і розлучилася з кількома боксерами, які перебували у них на контракті.

«Стратегія змінилася з кількох причин. Хтось із хлопців не виправдав наших сподівань - ми розраховували, що вони будуть швидше прогресувати. Були й суто економічні причини. Зараз ми вже не маємо можливості інвестувати в розвиток компанії такі кошти, які інвестували до 2014 року. І це теж накладає свій відбиток на діяльність UBP», - пояснює Юрій Рубан.

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«Майбутнє 8 лютого шоу - вже за рахунком 86-е для нашої компанії. За цей час ми організували 470 боїв, з них 137 - титульних. Тобто, 137 раз в рамках шоу Union Boxing Promotion звучав гімн України, піднімався прапор нашої країни. Нагадаю, що в титульних боях зазвичай беруть участь боксери, які входять в топ-15 рейтингів світових боксерських організацій. Ми «м'яко» виводили наших хлопців на титульні бої. Не кидали під танки. Вони проводили рейтингові поєдинки, набиралися досвіду, піднімалися в рейтингах і тоді ми вже організовували бої за титули. Окрема віха для нашої компанії - організація в 2011 році ювілейної 90-ї конвенції WBA в Донецьку. Президент Жильберто Мендоса назвав її однією з найкращих в історії. Серед почесних гостей конвенції був Роберто Дюран, визнаний кращим боксером легкої ваги в 20-м столітті. Нам є що згадати, але ми не живемо минулим. Зараз перед компанією стоять нові виклики, до яких ми готові», - резюмує генеральний менеджер UBP Дмитро Єлісєєв.

Михайло Грицак, Київ