Далакян готується до захисту титулу в Києві 8 лютого

Вийшло промо з анонсом чемпіонського бою.

Чемпіон світу WBA у флайвейті (до 50,8 кг) Артем Далакян 8 лютого 2020 року проведе вже четвертий захист свого чемпіонського титулу в Києві. Поєдинок традиційно відбудеться в КВЦ «Парковий». Суперником українця стане 24-річний Хосбер Перес з Венесуели, повідомляє Укрінформ.

Перес дебютував на професіональному рингу в квітні 2016 року і за цей час провів 18 боїв, в яких здобув 16 перемог, з них 12 нокаутом (відсоток нокаутів 77,78). За свій стиль ведення бою Хосбер отримав рінгнейм «Лавина». Це буде дебютний поєдинок Переса в Європі, і він вже заявив, що має намір повернутися до Венесуели з чемпіонським поясом Артема.

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Артем Далакян представляє компанію Union Boxing Promotion і є єдиним українським боксером, який всі свої чемпіонські захисти провів в Україні. Звання чемпіона світу Артем завоював в американському Інглвуді 24 лютого 2018 року, коли переміг американця Браяна Вілорію.