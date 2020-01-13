Далакян готовий виступити у Всесвітній боксерській суперсерії

Але поки що українець зосереджений на своєму найближчому поєдинку, який відбудеться 8 лютого в Києві.

Організатор Всесвітньої боксерської суперсерії Калле Зауерлянд в інтерв'ю ЗМІ зазначив, що для проведення третього сезону WBSS розглядає чотири вагові категорії, в тому числі флайвейт (до 50,8 кг), де чемпіоном світу WBA є наш Артем Далакян. Ми попросили прокоментувати, чи готовий українець брати участь у Всесвітній боксерській суперсерії його промоутера Юрія Рубана, менеджера Дмитра Єлисєєва та особисто Артема Далакяна.

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«Артем готовий до об'єднавчих боїв. Ми неодноразово зв'язувалися з чемпіонами в його ваговій категорії за іншими версіями, але у їх команд були інші плани. Мовляв, проведемо обов'язкові захисти, а потім повернемося до розмови про організацію поєдинку за об'єднання титулів.

Далакян готовий зустрітися і з 24-річним чемпіоном світу WBC мексиканцем Хуліо Сезарем Мартінесом, і 24-річним чемпіоном світу WBO японцем Косеї Танаки, і 37-річним чемпіоном світу IBF південноафриканцем Моруті Мталане, який вперше завоював цей титул в 2009 році. Якщо Калле Зауерлянд готовий організувати нам об'єднавчі бої, ми серйозно розглянемо цю пропозицію.

Поки ж перед ним стоїть завдання провести успішний захист титулу в Україні 8 лютого. Нагадаю, суперником Далакяна буде венесуелець Хосбер Перес, а боксерське шоу відбудеться в Києві в КВЦ «Парковий», - вважає промоутер Артема Далакяна – Юрій Рубан.

«Якщо в Суперсерії братимуть участь чемпіони світу по іншим версіям, ми готові долучитися до битви за абсолютне чемпіонство. Артем готовий боксувати і в Японії, і в Європі, і в США, де він і завоював свій чемпіонський титул. Нехтувати можливістю об’єднати чемпіонські титули ми не станемо», - заявив менеджер Далакяна – Дмитро Єлисєєв.

«Всесвітня боксерська суперсерія – амбітний турнір, який непогано зарекомендував себе. Я мрію проводити об'єднавчі бої. Якщо на кону турніру стоятиме титул абсолютного чемпіона світу, буду максимально мотивований продемонструвати свої кращі навички. Безумовно, моєю метою буде перемога в турнірі.

Але поки я зосереджений на найближчому завданні - своєму вже четвертому за рахунком захисті чемпіонського титулу. Хосбер Перес - міцний хлопець, який здатний на багато. У мене вже почався найвідповідальніший етап підготовки - спаринги. У підготовці до бою мені допоможуть п'ятеро спаринг-партнерів. А вже після поєдинку з Пересом можна більш предметно обговорювати можливість моєї участі в третьому сезоні WBSS», - розповів Артем Далакян.

Нагадаємо, WBSS (Всесвітня боксерська суперсерія) створена в 2017 році. Її мета визначити абсолютного чемпіона світу (за всіма версіями) у певній ваговій категорії. Наразі проведено два сезони. В першому сезоні перемогли наш Олександр Усик і британець Каллум Сміт. В другому – японець Наоя Іноуе і британець Джош Тейлор.