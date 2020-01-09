Перед боєм Далакян – Перес відбудеться турнір «Ти – чемпіон»

В Україні вперше відбудеться турнір у такому форматі.

Організатори боксерського шоу, в якому українець Артем Далакян захищатиме титул WBA в найлегшій вазі (50,8 кг) проти Хосбера Переса з Венесуели, запланували незвичайний андеркарт, повідомляє сайт klitschko-brothers.com.

Його родзинкою стане окремий турнір «Ти – чемпіон», в форматі якого вісім боксерів проведуть трьохраундові бої і визначать переможця за олімпійською системою (чвертьфінали, півфінали та фінал). Такий турнір покликаний відкривати нові імена в боксі і користується популярністю в США і Великобританії. А в Україні відбудеться вперше.

Читайте також: Далакян проведе захист титулу в Києві 8 лютого

Розклад боїв:

Вадим Титаренко (Харків) - Руслан Бєлінський (Біляївка)

Микита Рибка (Харків) - Ігор Садовник (Одеса)

Радіон Гузько (Кам'янське) - Сергій Сорока (Краснокутськ)

Артем Корнієнко (Миргород) - Артем Судоплатов (Павлоград)

Турнір відбудеться в рамках напівсередньої ваги (67,7 кг).

Всі бої відбудуться 8 лютого в КВЦ «Парковий». Квитки на унікальне боксерське шоу вже у продажу.