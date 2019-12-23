Далакян проведе захист титулу в Києві 8 лютого

Суперником Артема стане 24-річний венесуелець Хосбер Перес на прізвисько Лавина.

Чемпіон світу WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян 8 лютого 2020 року проведе вже четвертий захист свого чемпіонського титулу в Києві. Поєдинок традиційно відбудеться в КВЦ «Парковий». Суперником українця стане 24-річний Хосбер Перес з Венесуели, повідомляє Укрінформ.

Перес дебютував на професійному рингу в квітні 2016 року і за цей час провів 18 боїв, в яких здобув 16 перемог, з них 12 нокаутом (відсоток нокаутів 77,78). За свій стиль ведення бою Хосбер отримав рінгнейм Лавина. Це буде дебютний поєдинок Переса в Європі, і він вже заявив, що має намір повернутися до Венесуели з чемпіонським поясом Артема.

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Артем Далакян представляє компанію Union Boxing Promotion і є єдиним українським боксером, який всі свої чемпіонські захисти провів в Україні. Звання чемпіона світу Артем завоював в американському Інглвуді 24 лютого 2018 року, коли переміг американця Брайана Вилорію. Дебютний захист чемпіонського титулу Далакян провів 17 червня минулого року в Києві на вертолітному майданчику КВЦ «Парковий», нокаутувавши таїландця Сірічаї Тайєна.

Свою переможну ходу українець продовжив 15 грудня 2018 року, коли жертвою Артема став Грегоріо Леброна з Домініканської Республіки. А через 6 місяців, 15 червня 2019 роки Далакян у видовищному поєдинку нокаутував Саравута Таворнхама з Таїланду. Всього на професійному рингу Артем провів 19 боїв і ще жодного разу по завершенню поєдинку суддя не піднімав руку його супернику. В активі українця 19 перемог, 14 з яких - дострокові (відсоток нокаутів 73,68), а його агресивний і безкомпромісний стиль в рингу визнаний експертами і фанами боксу з усього світу.

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«Я вже почав підготовку до бою і 8 лютого розраховую продемонструвати всі свої найкращі якості в рингу», - зазначив Артем. Нагадаємо, зараз лише два українця є чинними чемпіонами світу в професійному боксі, це Артем Далакян і Василь Ломаченко.

В андеркарті боксерського шоу від Union Boxing Promotion також виступлять українці Арам Фаніян, Андрій Ісаков і Карен Чухаджян. Всього в цей лютневий вечір в ринг вийдуть 16 (!) боксерів. Справжньою родзинкою андеркарту стане окремий турнір в форматі якого 8 боксерів проведуть 3-раундові бої і визначать переможця за олімпійською системою (чвертьфінали, півфінали та фінал). 8 лютого в КВЦ «Парковий» буде по-справжньому спекотно! Квитки на унікальне боксерське шоу вже у продажу, вартість від 600 до 1810 гривень.