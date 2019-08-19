Далакян приступив до тренувань у залі після перемоги над Таворнхамом

Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг) український боксер Артем Далакян приступив до тренувань у залі після успішного захисту титулу в бою з Таворнхамом.

Артем Далакян приступив до тренувань в залі після третього захисту пояса чемпіона WBA в найлегшій вазі, який відбувся в червні. Про це повідомляє Luckypunch.net. Відео тренування: Читайте також: Далакян нокаутував Таворнхама і захистив чемпіонський титул Як повідомляв Укрінформ, 15 червня на вертолітному майданчику столичного КВЦ “Парковий” Артем Далакян захистив свій титул у бою з претендентом Саравутом Таворнхамом з Таїланду. Рефері зупинив бій в 10 раунді, присудивши Далакяну перемогу технічним нокаутом.