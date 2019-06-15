Далакян нокаутував Таворнхама і захистив чемпіонський титул
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Укрінформ
У суботу, 15 червня, на вертолітному майданчику столичного КВЦ «Парковий» чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян захистив свій титул в бою з претендентом Саравутом Таворнхамом з Таїланду.
Бій тривав 10 раундів, повідомляє Укрінформ.
Артем Далакян мав суттєву перевагу протягом всього поєдинку. В 10-у раунді український боксер кілька разів приголомшив Таворнхама потужними ударами і рефері зупинив бій, присудивши Далакяну перемогу технічним нокаутом.Далакян нокаутував Таворнхама і захистив чемпіонський титул \ Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ
Нагадаємо, Артем Далакян завоював пояс чемпіона світу в лютому 2018 року в США в бою проти Брайана Вілорії. Після цього українець двічі успішно захистив свій титул, перемігши в Києві технічним нокаутом тайця Сірічаї Тайєна і представника Домініканської Республіки Грегоріо Леброна.