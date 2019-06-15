Далакян нокаутував Таворнхама і захистив чемпіонський титул

У суботу, 15 червня, на вертолітному майданчику столичного КВЦ «Парковий» чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян захистив свій титул в бою з претендентом Саравутом Таворнхамом з Таїланду.