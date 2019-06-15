Берінчик, Хижняк і Беленюк підтримають Далакяна

Сьогодні Артем Далакян проведе в Києві черговий захист чемпіонського титулу.

У суботу, 15 червня, на вертолітному майданчику столичного КВЦ «Парковий» чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян зустрінеться з офіційним претендентом на це звання Саравутом Таворнхамом з Таїланду. Про це повідомляє Sport Arena.

Підтримати Артема приїде делегація збірної України з боксу на чолі з лідером національної команди, чемпіоном світу і Європи Олександром Хижняком. Денис Берінчик збирається не тільки повболівати за Далакян, але зняти репортаж з боксерського шоу для нового випуску свого youtube-каналу. Ще одним зірковим гостем стане чемпіон світу і срібний призер Олімпіади з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

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Артем уже має досвід захисту пояс чемпіона світу під відкритим небом. Рік тому представник української компанії Union Boxing Promotion на цій же локації впевнено переміг тайца Сірічаї Тайєна.

Квитки на вечір боксу 15 червня від Union Boxing Promotion ще є у продажу. Ціна стартує від 100 гривень.

Нагадаємо, Артем Далакян завоював пояс чемпіона світу в лютому 2018 року в США в бою проти Брайана Вілорії. Після цього українець двічі успішно захистив свій титул, перемігши в Києві технічним нокаутом тайця Сірічаї Тайєна і представника Домініканської Республіки Грегоріо Леброна.