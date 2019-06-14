Далакян виявився важчим за суперника в чемпіонському бою

Далакян виявився важчим за суперника в чемпіонському бою

Укрінформ
Бій Далакян – Таворнхам відбудеться 15 червня в Києві.

У п'ятницю, 14 червня чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі, українець Артем Далакян і його суперник Саравут Таворнхам з Таїланду пройшли процедуру офіційного зважування. Про це повідомляє Укрінформ.

Українець виявився трохи важчим за суперника. Далакян показав 50,6 кілограмів (при ліміті вагової категорії - 50,8 кг.). Вага Таворнхама – 50,5 кілограмів.

Читайте також: Далакян вперше зустрівся зі своїм суперником face to face

Нагадаємо, бій Далакян – Таворнхам відбудеться 15 червня в Києві, на вертолітному майданчику КВЦ «Парковий».

Крім бою Артема Далакяна в програмі вечора боксу поєдинки Олександра Захожого, Ігоря Магуріна, Тимура Брикова, Владислава Мельника. Також відбудеться бій за звання чемпіона України, учасником якого стане боксер Union Boxing Promotion Ігор Кудрицький.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-