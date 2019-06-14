Далакян виявився важчим за суперника в чемпіонському бою

Бій Далакян – Таворнхам відбудеться 15 червня в Києві.

У п'ятницю, 14 червня чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі, українець Артем Далакян і його суперник Саравут Таворнхам з Таїланду пройшли процедуру офіційного зважування. Про це повідомляє Укрінформ.

Українець виявився трохи важчим за суперника. Далакян показав 50,6 кілограмів (при ліміті вагової категорії - 50,8 кг.). Вага Таворнхама – 50,5 кілограмів.

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Нагадаємо, бій Далакян – Таворнхам відбудеться 15 червня в Києві, на вертолітному майданчику КВЦ «Парковий».

Крім бою Артема Далакяна в програмі вечора боксу поєдинки Олександра Захожого, Ігоря Магуріна, Тимура Брикова, Владислава Мельника. Також відбудеться бій за звання чемпіона України, учасником якого стане боксер Union Boxing Promotion Ігор Кудрицький.