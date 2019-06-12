Далакян вперше зустрівся зі своїм суперником face to face

Чемпіон світу WBA провів дуель поглядів з претендентом на пояс

В Києві відбулася перша очна зустріч непереможного чемпіона світу WBA Артема Далакяна з його суперником - претендентом на титул Саравутом Таворнхамом з Таїланду. Суперники вперше подивилися один одному в очі і дали коротку прес-конференцію перед боєм. Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на питання журналістів, Саравут Таворнхам заявив, що йому дуже подобається в Україні. «Зараз присутнє певне хвилювання, адже я вперше борюся за титул. Втім, я готовий битися за пояс і дуже хочу стати чемпіоном світу», - сказав боксер з Таїланду.

У відповідь на цю репліку Артем Далакян підкреслив: «Це добре, що він хоче виграти, але я віддавати титул не маю наміру. Зроблю все, щоб пояс чемпіона світу WBA залишився в Україні. У суботу покажу, як я цього прагну».

Віце-президент Union Boxing Promotion Дмитро Єлісєєв уточнив, що крім бою Артема Далакяна в програмі вечора боксу будуть поєдинки Олександра Захожого, Ігоря Магуріна, Тимура Брикова, Владислава Мельника та інших спортсменів. Також відбудеться бій за звання чемпіона України, учасником якого стане боксер UBP Ігор Кудрицький.

Нагадаємо, вечір боксу від компанії Union Boxing Promotion відбудеться вже в цю суботу, 15 червня, на вертолітному майданчику КВЦ «Парковий». Квитки ще є у продажу.

Процедура зважування учасників вечора боксу відбудеться в п'ятницю, 14 червня, у конгрес-холі готелю «Русь». Початок о 13:00.