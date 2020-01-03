Перес заплатить штраф, якщо переважить Далакяна перед боєм

У підписаному контракті на чемпіонський бій між українським боксером Артемом Далакяном і венесуельцем Хосбером Пересом, який пройде в Києві 8 лютого, виявився один цікавий пункт.

За інформацією Klitschko-brothers.com, якщо на церемонії зважування вага Хосбера Переса перевищить 50,8 кг, венесуельцю загрожує штраф у розмірі 25 тисяч доларів.

8 лютого 2020 року чемпіон WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян проводитиме вже четвертий захист свого титулу. Він відбудеться в Києві в КВЦ “Парковий”. Артем Далакян є єдиним українським боксером, який всі свої чемпіонські захисти провів в Україні. Всього на професіональному рингу він провів 19 боїв і жодного разу не програв. В активі українського чемпіона 14 дострокових перемог, а його агресивний і безкомпромісний стиль в рингу визнаний експертами і фанами боксу з усього світу.

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Для 24-річного Хосбера Переса бій у Києві стане його першим в Європі. Він заявив, що має намір повернутися до Венесуели з чемпіонським поясом. За свій стиль ведення бою Перес отримав рінгнейм “Лавина”.