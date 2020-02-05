Святослав Михайлюк пропустить другий поспіль матч НБА

Захисник національної баскетбольной збірної України та американського клубу "Детрайт" Святослав Михайлюк не зіграє в другому поспіль матчі регулярного чемпіонату НБА.

Українець через пошкодження правого стегна не виступить 5 лютого у поєдинку проти "Фінікса", повідомляє пресслужба ФБУ.

Михайлюк вже пропустив попередній матч проти "Мемфіса" (82:96).

"Детройт" нині посідає 11-ту сходинку турнірної таблиці Східної конференції.

Нагадаємо, українського баскетболіста обрали для участі в Зірковому вікенді НБА у складі команди Висхідних зірок. Заходи вікенду відбуватимуться 14-16 лютого.