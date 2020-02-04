Український баскетболіст Михайлюк пропустив матч НБА через травму

Український захисник американського баскетбольного клубу НБА “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк відновлюється після травми.

У Святослава Михайлюка травма правого стегна. Про це повідомляє Sport Arena.

“Захисник “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк пропустив матч регулярного чемпіонату НБА проти “Мемфіс Грізліс” через травму правого стегна, інформує ESPN. Терміни відновлення поки не називаються”, - йдеться в повідомленні.

Поєдинок “Мемфіс Грізліс” - “Детройт Пістонс” завершився з рахунком 96:22 (36:32, 17:21, 19:10, 24:19).

Нагадаємо, 2 січня український баскетболіст взяв участь у матчі проти “Денвер Наггетс”, в якому набрав 13 очок.

Всього в нинішньому сезоні Святослав Михайлюк провів 46 матчів, в яких у середньому набирав 8,9 очка.

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