НБА: Михайлюк набрав 13 очок і допоміг «Детройту» обіграти «Денвер»

«Пістонз» обірвали серію поразок.

Захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк набрав 13 очок в домашньому матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Денвер Наггетс» (128:123 ОТ), повідомляє Укрінформ.

Український баскетболіст відіграв більше 35 хвилин. В активі Михайлюка 13 очок і 4 результативні передачі. Михайлюк влучив один з шести дальніх кидків.

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«Детройт» переміг в овертаймі 128:123 і обірвав серію з п’яти поразок поспіль. Команда Михайлюка посідає 11-е місце у Східній конференції НБА.