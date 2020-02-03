Кубок України-2020 серед жінок уперше виграв БК “Рівне”

У Рівному визначився володар баскетбольного Кубка України серед жіночих команд 2020 року.

Фінальний поєдинок “Чайка-ДЮСШ-Бердянськ” – “Рівне” відбувся 2 лютого і завершився з рахунком 68:75 (24:21, 20:17, 8:16, 16:21), а MVP фіналу стала лідер “Рівного” Вікторія Шматова, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Господарі з БК “Рівне” вперше в клубній історії вибороли трофей. Найвагоміший внесок у перемогу зробила досвідчена лідерка команди Вікторія Шматова: за ігровий час вона набрала 32 очки, зробила 5 підбирань і 6 передач.

Також Вікторія Шматова отримала нагороду найкращому захиснику.

Баскетболістки "Рівного" вибороли Кубок України / Фото: ФБУ

Найкращим форвардом стала лідерка “Чайки” Олександра Радулович, найкращою центровою – Євгенія Мбайє (“Чайка”).