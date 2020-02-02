Київ прийняв Матч зірок Суперліги Парі-Матч-2020

Найціннішим гравцем Матчу визнали захисника «Дніпра» Генрі Дугата.

1 лютого у Києві відбувся Матч зірок Суперліги Парі-Матч. В рамках зіркового заходу, окрім самого матчу, пройшли традиційні конкурси: майстерності, триочкових та данків.

Вперше в історії переможцями конкурсів стали виключно українські баскетболісти. У конкурсі майстерності переміг захисник «Миколаєва» Максим Луценко, який у фінальному раунді випередив Брюса Мессі з «Одеси».

У змаганнях снайперів (конкурсі триочкових) перемогу оформив форвард «Київ-Баскета» та національної збірної України Максим Пустозвонов, який у запеклій боротьбі переміг знову ж таки Брюса Мессі з «Одеси».

У вирішальному раунді конкурсу данків (слем-данк - закидання м’яча у кільце у стрибку зверху вниз) на вболівальників також чекало протистояння України та США. Форвард «Київ-Баскета» Павло Крутоус в ефектному данк-контесті здолав захисника «Миколаєва» Квентіна Петерсона.

Головна подія – Матч зірок – проходила у традиційному форматі гри команд України проти Легіону. Тут вже легіонери взяли своє, вигравши ефектний матч з рахунком 126:119. Найціннішим гравцем Матчу визнали захисника «Дніпра» Генрі Дугата. У команди України найрезультативнішим з 22 очками в активі став улюбленець місцевої публіки Максим Пустозвонов.

Зіркова подія традиційно зібрала аншлаг і перший за останні 8 років All Star в Києві став справжньою прикрасою регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч, який повертається після паузи вже наступного тижня.

«Матч зірок Суперліги Парі-Матч – нова, але вже успішна традиція українського баскетболу. Сьогодні ми побачили шоу європейського ґатунку й тим приємніше TM Parimatch підтримувати такі починання. Ми вважаємо, що заповнені вщент трибуни в Києві – гідне підтвердження тому, що таких спортивних заходів повинно ставати більше не тільки в баскетболі, а й в інших видах спорту», - відзначив представник TM Parimatch Вадим Місюра.

Окрім гри та конкурсів, вболівальники, які зібралися у трибунах Палацу спорту, стали свідками ефектного шоу, зокрема виступу данкерів-акробатів Barjort Dunkers, різноманітних конкурсів та флеш-мобів, а також виступів популярних виконавців – хедлайнером музичної програми Матчу зірок була Гайтана.

Фото: TM Parimatch, Укрінформ