Матч зірок Суперліги: "Зірки Легіону" обіграли "Зірок України"

Найрезультативніший гравець матчу – Максим Пустозвонов.

Сьогодні, 1 лютого, в київському Палаці спорту відбувся Матч зірок баскетбольної Суперліги України. «Зірки України» поступилися «Зіркам Легіону» 119:126, повідомляє Укрінформ.

Головним дійством зіркового вечора в київському Палаці спорту став Матч зірок баскетбольної Суперліги. Перемогу святкувала символічна збірна легіонерів – «Зірки Легіону», які обіграли кращих українських баскетболістів Суперліги – 126:119.

Найрезультативнішими у переможців стали: Квентін Петерсон («Миколаїв») – 16, Брюс Мессі («Одеса») – 16 і Діон Райт («Черкаські Мавпи») – 16. Кращим серед українців став Максим Пустозвонов («Київ-Баскет») - 22.

У конкурсній програмі кращим захисником став Максим Луценко («Миколаїв»), найкращим данкером - Павло Крутоус («Київ-Баскет»), а кращим снайпером - Максим Пустозвонов («Київ-Баскет»).