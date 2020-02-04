Шумілін: Передача управління видами спорту федераціям - безальтернативний шлях

Заступник міністра культури молоді та спорту України Володимир Шумілін пояснив суть експерименту, коли держава передає федераціям управління видами спорту.

В інтерв'ю Укрінформу Шумілін зазначив, що для України цей шлях у реорганізації спорту як галузі є безальтернативним.

"Це безальтернативний шлях реорганізації спорту як галузі. Основна мета експерименту – не лише навчитися працювати з бюджетними грошима, а й забрати у держави не властиві їй функції саме через створення самодостатніх та фінансово стійких громадських спортивних організацій. Бо держава - хоч і замовник, але не єдиний. Спектр послуг, що надаються федераціями, має відповідати потребам суспільства та ринку", - сказав Шумілін.

За його словами, нові підходи до управління спортивною галуззю та принципів фінансування мають бути чітко прописані у Законі про спорт.

"Це буде базовий закон, де ми маємо чітко прописати нові підходи і до управління спортивною галуззю, і до принципів фінансування, - підкреслив заступник міністра. - Гроші повинні йти за клієнтом. При цьому, ДЮСШ, як і клуби, повинні мати можливість отримати гроші від різних груп клієнтів. Бюджетні гроші мають бути розподілені між дітьми, а вже вони та їхні батьки мають самостійно вирішувати, яким видом спорту і в якому клубі ДЮСШ їм займатися".