В Україні започаткували ініціативу “Жіноче лідерство у спорті” для забезпечення гендерної рівності

Ініціатива “Жіноче лідерство у спорті”, що має на меті домогтися гендерної рівності в усіх ланках спортивної сфери, запроваджується в Україні.

Про це оголосили учасники круглого столу - представники урядових структур, парламенту, спортивних організацій, - що відбувся в Укрінформі.

“Існує потреба досягнення гендерної рівності саме у сфері спорту, тобто на управлінських посадах, і на стадіонах, і в тренерстві, і в спортивних школах, і у фінансових питаннях. А з іншого боку, ми в офісі віцепрем’єр-міністра та з нашими партнерами намагаємося знаходити нестандартні підходи до нашої роботи. І ми вирішили використати спорт як інструмент промоції гендерної рівності”, - сказала радниця віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Аксьонова.

Вона, зокрема, зауважила, що дослідження, проведене Канадською бізнес-лігою жінок-спортсменок, засвідчує, що жінки, які займалися спортом в шкільні часи та в університеті, більш схильні до лідерства і до того, щоб займати ТОП-позиції в своєму дорослому житті.

Водночас народний депутат України, бронзова призерка Олімпійських ігор, чемпіонка Європи та світу з легкої атлетики Ольга Саладуха зазначила, що одна з проблем - це доступ жінок-спортсменок до менеджерських посад у вітчизняних спортивних федераціях, особливо до вищої ланки.

“Якщо взяти федерації з олімпійських видів спорту, яких у нас 43, то лише одну очолює жінка, це художня гімнастика. А серед 160 українських олімпійських призерів 75 - це жінки. Тобто вони зробили величезний внесок для популяризації і формування спортивного іміджу нашої країни. Тому спільно з офісом віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції ми започатковуємо ініціативу “Жіноче лідерство у спорті”, - підкреслила депутат.

Вона також додала, що учасники ініціативи розраховують на конкретні заходи, покликані сприяти жінкам, аби вони залишалися успішними навіть після закінчення кар’єри.

“Наша спільна мета - надихнути спортсменок, вселити в них віру у власні сили, не лише створити умови для реалізації, а й сформувати сприятливий, здоровий морально-психологічний клімат у спортивному середовищі”, - сказала Саладуха.

Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко нагадала, що гендерна політика стосується всіх галузей суспільного життя і всіх сфер управління. Це сформульовано у визначеннях закону “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, 15-та річницю якого відзначатиметься цього року.

За її словами, кожне міністерство має визначити уповноважену особу - координатора з гендерних питань, мати відповідний структурний підрозділ, включати гендерну тематику в порядок денний роботи координаційних та інших експертних дорадчих органів, що працюють при міністерстві.

“І відповідно до 12-ї статті закону міністерства можуть призначати радників з гендерних питань. Дуже хотілось б, щоб сьогоднішнє обговорення, увага до питання гендерної рівності в спорті посприяло би тому, щоб і Міністерство культури, молоді та спорту визначилося б з такою уповноваженою особою - координатором для того, щоб розвивати діяльність в цьому напрямку”, - наголосила Левченко.

Своєю чергою народний депутат України Марина Бардіна запропонувала провести дослідження щодо представництва жінок у спорті на різних посадах.

“Ми маємо звернутися до міністра культури, молоді та спорту пана Бородянського з тим, щоб ініціювати проведення національного дослідження, звернутися до соціологів і заміряти, що в нас дійсно відбувається, на яких посадах жінки представлені, в яких видах спорту, щоб розуміти, де у нас найбільші проблеми”, - сказала Бардіна.

Читайте також: Киянка Юлія Осьмак влаштувала розгром російським шахісткам

Тим часом заступник міністра соціальної політики України Сергій Ніжинський повідомив, що вже сформована українська делегація для роботи в засіданні 64-ї сесії Комісії ООН зі статусу жінок, яку очолює міністр соціальної політики Юлія Соколовська. Під час участі у сесії Україна планує поінформувати про плани і заходи, спрямовані на забезпечення гендерної рівності, зокрема у спорті.

Учасники круглого столу, зокрема, наголошували на необхідності МКМС застосовувати гендерно орієнтований підхід у бюджетуванні при формуванні програм.