Киянка Юлія Осьмак влаштувала розгром російським шахісткам

На жіночому шаховому турнірі Moscow Open блискучого результату досягла киянка Юлія Осьмак.

Загалом в змаганнях взяли участь 116 шахісток, які грали у 9 турів за швейцарською системою. Українка виграла перші вісім партій, а у дев’ятій розписала нічию. Вона випередила найближчих конкуренток на півтора очка.

Такий результат дозволив Юлії підняти свій рейтинг на двадцять один пункт. Вона грала у технічній манері, демонструючи майстерність в реалізації переваги. Наприклад, росіянка Маргарита Шепеткова вирішила перевірити вміння киянки вигравати позицію з конем і слоном проти голого короля. Осьмак без жодних проблем поставила мат. Узагалі, в ендшпілі була наочно відчутна її перевага над суперницями.

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Нагадаємо, що нинішнього року відбудеться шахова Олімпіада, і боротьба за місця в жіночій команді очікується дуже запекла. 21-річна киянка додала собі певний плюс собі у цьому змаганні.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: Юлія Осьмак.