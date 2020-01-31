Анна Музичук потрапила до числа призерів шахового турніру в Гібралтарі

Один із найсильніших шахових турнірів за швейцарською системою щойно закінчився в Гібралтарі. У ньому взяли участь 250 шахістів та шахісток. Серед них - четверо представників України.

Це – легендарний Василь Іванчук та троє жінок: Анна Музичук, Наталія Жукова і Наталія Букса. Взагалі-то українцям є чим пишатися на цих змаганнях. У вісімнадцяти турнірах серед переможців було п’ятеро наших гросмейстерів - Захар Єфименко (2004 рік), Василь Іванчук (2011), Наталія Жукова (2010), Марія Музичук (2014), та її сестра Анна (2016).

Як бачимо, троє з нинішніх гравців вже були переможцями. Проте, цього разу все не так сталося, як гадалося. Іванчук на старті виграв дві партії, але потім загальмував. Наступна перемога прийшла до львів’янина лише у дев’ятому раунді. Особливо прикрою була поразка Іванчука від маловідомого майстра з Німеччини Валентина Букельса. Діставши у восьмому турі абсолютно виграшну позицію чорними, Василь припустився серйозних помилок і програв. Дві перемоги на фініші принесли йому лише 52-е місце. Наш славетний гросмейстер втратив 19 пунктів рейтингу.

Найкращою з жінок була Анна Музичук. Вона теж мала в активі 6 очок і в турнірній таблиці серед жінок розділила місця з третього по сьоме (четверте - за коефіцієнтом). У загальному заліку вона посіла 58-е місце. Можна сказати, що Анні трохи не пощастило. У сьомому турі вона чорними потрапила на дебютну заготовку Шахріяра Мамед'ярова з Азербаджану, який мав білий колір.

Шахріяр дуже енергійно провів усю партію і упевнено довів її до перемоги. Цікаво, що наступного дня він захворів і більше не сідав за шахівницю. От якби на день раніше! (Звісно, це – жарт).

У дев’ятому турі Анна чорними своїми руками віддала чудову позицію і програла. Перемога в останній зустрічі над ізраїльським гросмейстером Кобо Орі була здобута у відмінному атакуючому стилі.

П’ять очок з десяти здобула Букса, а на пів очка менше – Жукова. Досвідчена шахістка двічі поступилася на фініші.

Перше місце розділили семеро шахістів: Даніїл Юфа. Андрій Єсипенко, Давид Паравян (усі – Росія), Ван Хао (Китай), Максим Вапш'є-Лаграв (Франція), Давид Навара (Чехія) та Мустафа Йилмаз (Турція). За додатковими показниками відібрали першу четвірку, яка на тай-брейку розіграла призові місця. Перший приз 30 тисяч фунтів стерлінгів дістався Паравяну, другий (20 тисяч ) – Ван Хао.

У жінок першою була китаянка Тань Джун’ї – 7 очок (15 тисяч). Другою стала її співвітчизниця Лей Тінцзє - 6,5.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.