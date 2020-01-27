Українському шахісту Ельянову у Вейк-ан-Зеє бракувало впевненості

У понеділок у нідерландському містечку Вейк-ан-Зеє закінчився перший великий шаховий турнір нового року.

Втім, українських уболівальників більше цікавив "челленжер", переможець якого напряму одержував путівку до головних змагань у Вейк-ан-Зеє наступного сезону - турніру "А".

Від першого до останнього туру на неї претендував український гросмейстер Павло Ельянов. Йому не вдалося вибороти путівку, хоча, як нам ене, з 13-ти партій українець майже у всіх мав серйозні шанси на перемогу.

Вирішальним став двобій десятого туру, де Павло чорними грав з іспанцем Давидом Антоном. На той момент обидва шахісти лідирували. В цій партії ключовим виявився 17-й хід чорних. Якби харків’янин знайшов нескладний удар по центру, білим лишалося до кінця партії лише наполегливо захищатися. І не факт, що іспанець досягнув би нічиєї. Але Павло пройшов повз цю можливість.

Після такої похибки чорні дістали трохи гіршу позицію, але мали всі шанси на захист. На жаль, Ельянов грав невпевнено і зазнав поразки. На фініші Павло ще мав можливість випередити конкурента: треба було виграти три останні партії. У кожній з них наш земляк мав вирішальну перевагу, та в двох зустрічах не реалізував її.

Отож, переможцем став Антон - 8,5 очка з 13-ти. 2-4-е місця розділили Нодірбек Абдусатторов (Узбекистан), Ельянов та Ервін Л’Амі (Нідерланди) - по 8.

Мені здається, що причиною відносної невдачі Ельянова стала його невпевненість у власних силах. Саме через неї він не реалізував шанси у понад півдесятка зустрічей. Словом, Павло ще раз показав свій високий потенціал, але стало очевидно, над чим йому слід працювати. Харків’янину конче потрібно відновити психологічну впевненість. І крива його успіхів знову може піти догори.

А головним героєм турніру "А" став американець Фабіано Каруана. Вирішальною для нього стала зустріч восьмого туру з Віші Анандом (Індія). Ананд чорними грав просто відмінно, захопив ініціативу і здобув виграшну позицію. Проте певного моменту він пройшов повз виграшне продовження, а потім випустив і нічию. Каруана переміг, а на фініші здобув ще чотири звитяги поспіль.

З результатом 10 очок з 13-ти він на два очки випередив чемпіона світу норвежця Магнуса Карлсена. Чемпіон розпочав із семи нічиїх поспіль, потім здобув три перемоги, а на фініші додав до них три мирні результати. Третє місце у американця Весли Со -7,5 очка. Звернув увагу на себе 16-річний іранський шахіст Аліреза Фіруджа, який довгий час лідирував, але програв три партії поспіль і фінішував з половиною набраних пунктів (6,5 очка з 13-ти).

Коротко повідомимо про ще дві шахові події січня. Це матч за світову корону між китаянкою Цзю Веньцьзюнь та росіянкою Олександрою Горякіною. Перемогла більш досвідчена китаянка після успіху у швидких шахиах (2,5:1,5). Основні партії завершилися з рахунком 6:6.

На Гібралтарі триває один з найсильніших турнірів в світі за швейцарською системою. У ньому беруть участь четверо представників України: Василь Іванчук та троє жінок (Анна Музичук, Наталія Букса та Наталія Жукова). Зіграно шість турів. Музичук та Букса набрали по 4 очки, а Іванчук та Жукова - по 3,5.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.