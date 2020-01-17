Ельянов прагне повернутися до шахового турніру "А" у Вейк-ан-Зеє

Перший значний шаховий турнір року за традицією проходить у нідерландському містечку Вейк-ан-Зеє. У змаганнях беруть участь найкращі гросмейстери світу, а також найперспективніші молоді шахісти.

На жаль, вже третій рік на турнірі "А" у Вейк-ан-Зеє не виступають українські гравці. Останнім 2017 року тут грав харків’янин Павло Ельянов. Проте паралельно проходить турнір "В", переможець якого отримує право наступного року зіграти у головному змаганні. Саме за це право й бореться один з найсильніших наших шахістів Ельянов.

Зіграно вже пять турів, і наш гросмейстер лідирує разом з голландцем Ервіном Л’Амі та Сурья Гангулі (Індія). Ця трійця набрала по 3,5 очка з 5-ти.

Павло розпочав турнір з перемоги чорними над молодим німецьким талантом Вінсентом Каймером. Його українець переграв у технічній манері в глибокому ендшпілі. Потім у трьох зустрічах харків’янин мав перевагу – від великої до зовсім мікроскопічної, та, на жаль, реалізувати її не вдалося. Нарешті, у п’ятому раунді Ельянов упевнено переміг Антона Смирнова з Австралії.

Будемо сподіватися, що упевнений старт додасть наснаги Павлу. Адже крім двох його колег за лідерством, на пів очка відстають рейтинг-фаворит змагань Давид Антон (Іспанія) та голландці Ян Смеєтс і Лукас ван Форест.

Немає сумніву, що український шахіст за класом вищий за своїх конкурентів. Та невдачі останніх років трохи позначилися на його психологічному стані. Проте ми не без підстав можемо сподіватися на його загальний успіх.

У турнірі "А", де теж зіграли пять турів, головними сенсаціями стали безвиграшна серія чемпіона світу Магнуса Карлсена, який зробив п’ять нічиїх, та лідерство 16-річного іранського шахіста Алірези Фіруджи. Щодо Магнуса, то він скоріше був близьким до поразки, ніж до перемоги. Фіруджа здобув усі три перемоги білими, а чорними поступився американцю Веслі Со. Тепер Со і Фіруджа мають по 3,5 очка з 5-ти.

На пів очка відстають Фабіано Каруана (США), Йорден ван Форест (до речі, брат ван Фореста з турніру "В") та Владислав Артем'єв (Росія).

Треба сказати, що в обох турнірах зіграно дуже багато цікавих і змістовних партій. Це ще раз підтверджує, що "смерть класичних шахів" ніщо інше, як повна нісенітниця.

Що ж на нас чекає надалі? Ми знаємо здатність чемпіона світу увімкнути найвищу швидкість. Карслен цілком спроможний поборотися за перемогу. Не має сумніву в тому, що боротьба у двох турнірах вийде дуже запеклою, і все розсудить лише заключний тур.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: Павло Ельянов.