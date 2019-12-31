"Злий геній" не дозволив Анні Музичук стати шаховою королевою бліцу

Закінчився чемпіонат світу з бліцу серед чоловіків та жінок, на якому українка Анна Музичук здобула "срібло".

Грали 204 шахісти та 122 шахістки. Контроль часу під час змагань був таким: 3 хвилини на партію з додаванням двох секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого. Українських уболівальників шахів більше привертав увагу жіночий турнір, де, зокрема, виступали сестри Анна та Марія Музичук зі Львова.

Власне, основна боротьба за чемпіонство точилася між Анною Музичук та колішнею львів’янкою Катериною Лагно. Катерина весь час лідирувала, не змінила ситуацію й партію двандцятого туру між ними. Анна, яка грала чорними, змогла зрівняти позицію, й її суперниця вирішила за краще повторювати ходи. Нічия.

Починаючи з чотирнадцятого раунду, старша Музичук здійснила різкий спрут, вигравши три зустрічі поспіль. Але й Лагно не знижувала темп. Перед останнім туром шахістки мали однакову кількість очок. Причому обидві на півтора очка випереджали наступних конкуренток.

Лагно грала білими з болгарською ексчемпіокою світу Антоанетою Стефановою, а Анна - з китаянкою Тань Джун'ї.

Слід сказати, що Тань останнім часом стала злим генієм для українки. Саме вона завадила їй стати "класичною" чемпіонкою світу, обігравши у фіналі ЧС-2017. Китаянка не дозволила львів’янці завоювати титул і тепер . Партія проходила з перемінним успіхом, Анна чорними повністю зрівняла гру. Тоді китаянка кинулася у "штикову", здійснивши жертву фігури. На 19-у ході чорні могли здобути вирішальну перевагу. Навіть помилившись львів’янка мала кращу позицію. Та похибка на 29-у ході дала змогу білим захопити ініціативу і довести партію до перемоги.

Але чи можемо ми картати Анну за помилки? Часу в неї лишалося менше хвилини. Що ж, трохи не пощастило… А Лагно, хоча й не без пригод, досягла мирного результату. Отож, вона і стала чемпіонкою світу – 13 очок з 17-ти. У Музичук – 12,5. Третє місце дісталося Тань -12 очок.

Інші українські дівчата мають такі результати: Наталія Жукова, Анна Ушеніна та Наталія Букса - по 10,5 очка. Марія Музичук та Юлія Осьмак – по 9,5. Інна Гапоненко – 9. Євгенія Долуханова та Ірина Барчук - по 8.

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У чоловіків боротьба точилася між норвежцем Магнусом Карленом та американцем Хікару Накамурою. До фінішу вони підійшли, набравши по 16,5 очка з 21-го, але в перебої переміг Карслен. Таким чином, він здійснив своєрідний хет-трик: став чемпіоном світу в класичних шахах, рапіді та бліці. "Бронза" у росіянина Володимира Крамника -15 очок. Раніше Володимир оголосив, що закінчив свої виступи на офіціних змаганнях. Та заради бліцу все ж вийшов на арену.

Українець Олександр Зубов набрав 13,5 очка й посів чотирнадцяте місце, Антон Коробов – 12 очков (51-я позиция).

Петро Марусенко, міжнародний майстер.