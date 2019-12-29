Українці трохи не дісталися призів чемпіонатів світу зі швидких шахів

Як завжди, наприкінці року, проходять чемпіонати світу зі швидких шахів та бліцу серед чоловіків та жінок. Цього разу в рапіді у взяли участь 208 шахістів та 122 шахістки.

Учасники грали за швейцарською системою: відповідно в 15 та 12 турів. Змагання тривали в Росії 3 дні - по 5 партій у чоловіків та 4 - у жінок.

Про бліц ми розповімо наступного разу, а нині мова піде про швидкі шахи. Контроль часу: 15 хвилин на всю партію плюс 10 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого. Серед українських чоловіків не знайшлося великої кількості бажаючих грати в Москві. Серед шахістів, які претендували на високі місця, їх було лише двоє Антон Коробов (Харків) та Олександр Зубов (Миколаїв).

Коробов, який нещодавно виграв турнір в Іспанії, на старті ще не відійшов від емоцій переможця і набрав усього 2 очка з 5-ти. Втім, взяв себе в руки і наступного дня додав 4,5 очка з 5-ти.

Антон підібрався до лідерів, але у тринадцятому турі не реалізував свої виграшні шанси проти росіянина Яна Непомнящего. В ендшпілі з різнокольоровими слонами нашому шахісту легше було виграти, ніж зробити нічию. На жаль, він припустився кількох помилок (однією було б замало для нічиєї), і партія закінчилася миром.

Після перемоги в останньому турі українець набрав 10 очок і розділив місця з п’ятого по одинадцяте, а за додатковими показниками став дев’ятим. У Зубова - 8,5 очка (52-е місце).

Чемпіоном став норвежець Магнус Карлсен, який набрав 11,5 очка з 15-ти. Він на очко випередив трьох переслідувачів. "Срібло" дісталося уродженцю ырана Алірезі Фіруджі, який виступав під прапором ФІДЕ, "бронза" - американцю Хікару Накамурі.

У жінок змагалися усі шахістки збірної України та її найближчий резерв. Як завжди, реальними претендентками на перемогу були лише сестри Анна та Марія Музичук. Молодша сестра, Марія, у перший день стартувала не найкращим чином - 2,5 очка з 4-х, але наступний провела блискуче – 4 з 4-х. Це дозволило їй потрапити після 8-го туру в розподіл місць з першого по четверте. На заключному етапі, однак, вона двічі поспіль поступилася - румунці Ірині Бульмазі та китаянці Лей Тінцзє і втратила шанси боротися за перемогу. Утім, дві останні звитяги дозволили їй набрати 8,5 очка і посісти сьоме місце.

Стільки ж в активі у Анни Музичук (шосте місце). Вона грала протягом турніру рівніше, а стати призером завадила велика кількість нічиїх.

Чемпіонкою стала Хампі Конеру з Індії. Вона на фініші наздогнала своїх конкуренток. Лідери мали по 9 очок. У перебої конеру перемогла китаянку Лей. Причому матч закінчився з рахунком - 1,5:1,5, але остання партія гралася за правилами Армагеддону, тобто нічия давала загальну перемогу чорним, які були у індійки. "Бронза" дісталася Катерині Аталік з Туреччини.

А от ще деякі результати українок: Анна Ушеніна – 7,5 очка, Юлія Осьмак та Інна Гапоненко - по 7, Євгенія Долуханова – 6,5, Наталія Букса - 6, Наталія Жукова – 5,5 очка.

Сьогодні та завтра пройдуть чемпіонати світу з бліцу.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: Анна Музичук.