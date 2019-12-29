Українці трохи не дісталися призів чемпіонатів світу зі швидких шахів

Українці трохи не дісталися призів чемпіонатів світу зі швидких шахів

Укрінформ
Як завжди, наприкінці року, проходять чемпіонати світу зі швидких шахів та бліцу серед чоловіків та жінок. Цього разу в рапіді у взяли участь 208 шахістів та 122 шахістки. 

Учасники грали за швейцарською системою: відповідно в 15 та 12 турів. Змагання тривали в Росії 3 дні - по 5 партій у чоловіків та 4 - у жінок.

Про бліц ми розповімо наступного разу, а нині мова піде про швидкі шахи. Контроль часу: 15 хвилин на всю партію плюс 10 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого. Серед українських чоловіків не знайшлося великої кількості бажаючих грати в Москві. Серед шахістів, які претендували на високі місця, їх було лише двоє Антон Коробов (Харків)  та Олександр Зубов (Миколаїв).

Коробов, який нещодавно виграв турнір в Іспанії, на старті ще не відійшов від емоцій переможця і набрав усього 2 очка з 5-ти. Втім, взяв себе в руки і наступного дня додав 4,5 очка з 5-ти.

Антон підібрався до лідерів, але у тринадцятому турі не реалізував свої виграшні шанси проти росіянина Яна Непомнящего. В ендшпілі з різнокольоровими слонами нашому шахісту легше було виграти, ніж зробити нічию. На жаль, він припустився кількох помилок (однією було б замало для нічиєї), і партія закінчилася миром. 

Після перемоги в останньому турі українець набрав 10 очок і розділив місця з п’ятого по одинадцяте, а за додатковими показниками став дев’ятим. У Зубова - 8,5 очка (52-е місце).

Чемпіоном став норвежець Магнус Карлсен, який набрав 11,5 очка з 15-ти. Він  на очко випередив трьох переслідувачів. "Срібло" дісталося уродженцю ырана Алірезі Фіруджі, який виступав під прапором ФІДЕ, "бронза" - американцю Хікару Накамурі.

У жінок змагалися усі шахістки збірної України та її найближчий резерв. Як завжди, реальними претендентками на перемогу були лише сестри Анна та Марія Музичук. Молодша сестра, Марія, у перший день стартувала не найкращим чином - 2,5 очка з 4-х, але наступний провела блискуче – 4 з 4-х. Це дозволило їй потрапити після 8-го туру в розподіл місць з першого по четверте. На заключному етапі, однак, вона двічі поспіль поступилася - румунці Ірині Бульмазі та китаянці Лей Тінцзє і втратила шанси боротися за перемогу. Утім, дві останні звитяги дозволили їй набрати 8,5 очка і посісти сьоме місце.

Стільки ж в активі у Анни Музичук (шосте місце). Вона грала протягом турніру рівніше, а стати призером завадила велика кількість нічиїх.

Чемпіонкою стала Хампі Конеру з Індії. Вона на фініші наздогнала своїх конкуренток. Лідери мали по 9 очок. У перебої конеру перемогла китаянку Лей.  Причому матч закінчився з рахунком - 1,5:1,5, але остання партія гралася за правилами Армагеддону, тобто нічия давала загальну перемогу чорним, які були у індійки. "Бронза" дісталася Катерині Аталік з Туреччини. 

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А от ще деякі результати українок: Анна Ушеніна – 7,5 очка, Юлія Осьмак та Інна Гапоненко - по 7, Євгенія Долуханова – 6,5, Наталія Букса  - 6, Наталія Жукова – 5,5 очка.

Сьогодні та завтра пройдуть чемпіонати світу з бліцу.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: Анна Музичук.

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