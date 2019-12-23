Український гросмейстер Коробов виграв "швейцарку" в Іспанії
Змагання зібрали понад 300 шахістів. Серед них і найсильніші на сьогоднішній день українські гросмейстери Антон Коробов та Василь Іванчук.
Обидва вони чудово стартували. Антон здобув шість перемог поспіль. Харків’янин грав дуже упевнено, у неквапливій манері. Як правило, його партії тривали понад сорок ходів. Власне, перемоги прийшли завдяки чудовій техніці українця.
Антон переграв молодого київського гросмейстера Кирила Шевченка, а потім - 14-річну зірку світових шахів Рамешбабу Прагнанандху з Індії. До речі, цей юний хлопчик нещодавно став переможцем цілком дорослої "швейцарки" в Лондоні. У Сітжесі він теж виступив дуже добре - набрав 6,5 очка з 9-ти, а поступився лише Коробову та Іванчуку.
Та повернемося до Антона. Він спокійно фінішував, набравши 8,5 очка з 10-ти, додавши 20 пунктів до свого рейтингу. Українець став одноосібним переможцем турніру.
Довгий час претендував на високі місця й Василь Іванчук. Перед змаганнями в Іспанії він переміг на "Турнірі миру" в Хорватії. Але, на жаль, цього разу Василь у сьомому раунді поступився американцю Эвондеру Ляну. Це дозволило львів’янину посісти лише 16-те місце з результатом 7 очок. Шевченко відстав на пів очка і був тридцятим.
Петро Марусенко, міжнародний майстер.