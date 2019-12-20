Наталія Жукова та Євген Штембуляк стали чемпіонами України з шахів

У Луцьку закінчився чемпіонат України з шахів серед жінок та чоловіків. Змагання виграли представники Одеської області Наталія Жукова (Одеса) та Євген Штембуляк (Чорноморськ).

Обидва переможці вибороли свої титули у запеклій боротьбі. У сьомому раунді на Євгена чекав непростий іспит – він грав чорними проти Павла Ельянова, який кілька років був беззаперечним лідером українських шахів. У каталонському початку, який зрештою перейшов у голландський захист, білі здобули трохи кращу позицію. Проте Павло не проявив свої найкращі якості, припустився кількох помилок і програв.

У восьмому турі відбулася ключова партія змагань - двобій лідерів Штембуляка з Юрієм Криворучком зі Львова, який відставав на пів очка. Євген розіграв дебют таким чином, що дав можливість супернику зафіксувати швидку нічию. Відмовитися від цього було надто ризиковано, і Юрій пристав до нічийного берега.

У заключних партіях Штембуляк і Криворучко впевнено здобули перемоги. Таким чином, новим чемпіон країни став 20-річний Євген Штембуляк – 7 очок з 9-ти. Він почав грати в шахи у п'ять років, здобував призи на юнацьких змаганнях. Зокрема, 2019-го став чемпіоном світу серед юнаків до 20-ти років.

Треба додати, що Євген навчається в Техаському університеті, куди вдалося потрапити також і завдяки шахам.

Другим призером став Криворучко - 6,5 очка. Подальші місця розподілилися так: Андрій Волокитін - 5,5, Олександр Моісеєнко - 4,5, Ельянов, Юрій Кузубов та Спартак Височин – по 4, Віталій Бернадський та Олександр Ковчан - по 3,5, Петро Голубка - 2,5.

У жінок претендентками на перемогу були киянка Юлія Осьмак та одеситка Наталія Жукова. На фініші кращий результат показала досвідчена Жукова. Відстаючи на пів очка від Осьмак, вона виграла дві передостанні партії. Натомість киянка зробила дві нічиї.

І хоча в останньому раунді Юля наздогнала Наталію, за додатковими показниками перше місце посіла саме Жукова. Відзначимо, що останнім часом одеситка дещо знизила свої результати, але в Луцьку грала просто блискуче. Вона переконливо довела, що період кризи лишився позаду.

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Зауважимо, що переможниці набагато випередили інших учасниць. Остаточне турнірне становище: Жукова, Осьмак – по 7 очок з 9-ти, Олена Мартинкова (бронзова медаль), Марія Бердник та Єлизавета Гребенщикова – по 5, Маріца Цирульник - 4, Євгенія Долуханова - 3,5, Анастасія Рахмангулова - 3, Катерина Должикова - 3, Ольга Бабій - 2,5.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: Наталія Жукова.