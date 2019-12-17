На чемпіонатах України з шахів лідирують Євген Штембуляк та Юлія Осьмак

В Луцьку тривають чемпіонати України серед чоловіків та жінок з шахів.

Склади обох турнірів є досить представницькими, хоча виступають не всі найсильніші. Серед учасників по 10 чоловіків та жінок, які змагаються за коловою системою.

У чоловіків грають львів’яни Юрій Криворучко та Андрій Волокитін, харківські гросмейстери Павло Ельянов і Олександр Моїсеєнко, чемпіон світу серед юнаків до 20-ти років Євген Штембуляк із Чорноморська та інші шахісти.

На старті всіх здивував саме Євген. Він переміг таких "зубрів", як Волокитін, Юрій Кузубов (Одеса) та Моїсеєнко. Після шостого туру Штембуляк є одноосібним лідером з результатом 4,5 очка. Причому, стиль гри шахіста, певна легкість і невимушеність підтверджують, що його результат є абсолютно закономірним.

На пів очка позаду йде Криворучко. На його рахунку дві перемоги білими та чотири нічиї чорними. Високий клас цього шахіста давно відомий, і він учергове його демонструє. Волокитін, який невдало стартував, в останніх турах різко додав, що дозволило йому вийти на поточне третє місце з результатом 3,5 очка.

Не все добре складається у тих, хто вважався претендентами на перемогу - у Ельянова, Моїсеєнка та Кузубова. Але ще є можливість поправити справи на фініші.

Турнірне становище учасників таке: Штембуляк - 4,5 очка, Криворучко - 4, Волокитін - 3,5, Ельянов, Спартак Височін (Київ) - по 3, Віталій Бернадський (Чернівці), Петро Голубка (Тернопільска область), Моїсеєнко, Олександр Ковчан (Харків) - по 2,5, Кузубов - 2.

У жінок відмінно стартувала дворазова чемпіонка Європи одеситка Наталія Жукова. До четвертого туру вона упевнено зберігала одноосібне лідерство, але потім пригальмувала. На повороті її обійшла молода, але вже досить досвідчена киянка Юлія Осьмак.

Юлія розпочала змагання з двох нічиїх, але після цього здобула чотири перемоги поспіль. Серед інших учасниць привертає увагу Ліза Гребенщикова з Дніпра. Їй щойно виповнилося 14 років, і вона вже стала призером чемпіонату Європи для свого віку. Нині вона має в активі 3 очки з 6-ти. Юна вихованка тренера Євгена Чернова має хороші перспективи на майбутнє.

Становище учасниць: Осьмак - 5 очок, Жукова - 4,5, Олена Мартинкова (Донецька область), Маріца Цирульник (Дніпро) - по 3,5, Марія Бердник (Харків), Гребенщикова - по 3, Ольга Бабій (Тернопіль), Анастасія Рахмангулова (Київ), Катерина Должикова (Київ) - по 2, Євгенія Долуханова (Харків) - 1,5.

В обох турнірах лишилося зіграти по три раунди. Щільність результатів свідчить про те, що боротьба на фініші буде вельми напруженою.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: Юлія Осьмак.