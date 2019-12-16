Сестри Музичук на етапі Гран-прі ФІДЕ залишилися… "без двох"

У Монако закінчився другий етап жіночого Гран-прі ФІДЕ. Для українських сестер Анни та Марії Музичук він став стартовим, бо перший – у Росії – львів'янки пропустили.

Ось підсумки турніру: 1-3. Олександра Костенюк, Олександра Гарячкіна (обидві – Росія) та Хампі Конеру (Індія) – по 7 очок з 11-ти, 4. Катерина Лагно (Росія) – 6,5, 5. Анна Музичук – 6, 6-8, Марія Музичук (обидві – Україна), Піа Крамлінг (Швеція) та Харіка Дронвалі (Індія) – по 5,5, 9-10. Ніно Дзагнідзе (Грузія) та Джан Ксю (Китай) – по 5, 11. Елізабет Петч (Німеччина) – 4, 12. Валентина Гуніна (Росія) – 2.

Після закінчення змагань вітчизняних уболівальників не полишає відчуття великої кількості втрачених можливостей. Остаточні підсумки турніру – п’яте місце Анни та розподіл шостого місця Марії – залишають велике розчарування.

Один з видатних гросмейстерів минулого слушно зауважив, що головне у шахах - довести до перемоги виграшну позицію. Ось цього нашим сестрам, на жаль, не завжди вистачало.

Почнемо з Марії, яка набрала 5,5 очка з 11-ти, тобто п’ятдесят відсотків. Львів’янка виграла дві зустрічі, стільки ж програла, а шість партій (не враховуючи її стартову партію з сестрою) закінчила унічию.

Останні чотири двобої Марії були мирними. Причому, проти шведки Крамлінг (білі) наша шахістка мала два зайві пішаки й непогані шанси на перемогу. На жаль, техніка реалізації переваги була не на найвищому рівні. Нічия.

У поєдинку проти претендентки на світову корону росіянки Гарячкіної (чорні) Марічка поставила суперницю у скрутне становище. Здавалося, залишалося небагато… Але крок за кроком білі втрачали перевагу – і Олександра врятувалася.

У зустрічі з росіянкою Валентиною Гуіною (яка до цього мала лише одне очко з 9-ти можливих) львів’янка могла форсовано виграти фігуру, а зрештою і партію. Вона пройшла повз цю нагоду, все ще мала відчутну перевагу, та згодом розплескала й її.

Та й у заключній партії проти грузинки Ніно Дзагнідзе Музичук-молодша також мала усі шанси розраховувати на перемогу. Отож, втрата цих очок дорого обійшлася для Марії.

Можна ще додати невикористані можливості виграти проти Олександри Костенюк (Росія), а також дві партії проти індійських шахісток Хампі Конеру та Харіки Дронвалі, які львів'янка програла, а могла б претендувати на нічийні результати. Словом, українська шахістка могла б набрати, як мінімум, на два очки більше…

Трохи менше пунктів втратила Анна. Але й вона могла розраховувати на значно кращий результат. Українка мала виграшні позиції проти Дзагнідзе та Крамлінг, а також мала трохи кращі шанси з Конеру, Харікою, Гарячкіною та Гуніною...

Задишилися ще два етапи Гран-прі, які пройдуть наступного року. На вихід до турніру претенденток мають право дві переможниці серії (там вже зіграють чемпіонка світу китаянка Ю Веньцзюнь, а також претендентка Гарячкіна). Шанси ще далеко не втрачені. Просто треба, як кажуть преферансисти, відбирати "свої".

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: сестри Музичук.