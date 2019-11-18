Жіноча команда шахової Федерації Києва - клубний віцечемпіон Європи

У чорногорськрмі місті Будва завершився клубний чемпіонат Європи з шахів серед чоловіків та жінок.

Команда Київської шахової Федерації в жіночому турнірі здобула "срібло".

У третьому турі відбувся один з ключових матчів. Киянки грали з неодноразовим переможцем клубних чемпіонатів континенту – командою із Монте-Карло. Сказати, що це був напружений матч – не сказати нічого. На кожній шахівниці суперниці билися несамовито. І так склалося, що на перших трьох шахівницях сестри Анна й Марія Музичук та казахський легіонер українського клубу Жансуя Абдумалік зіграли внічию.

Усе вирішувалося в партії Юлії Осьмак. Киянка мала виграшну позицію, проте потрапила до цейтноту. Крім того, вона зробила хід, який призвів до втрати фігури. Здавалося б, усе. Програш зустрічі та матчу? Та ні. Юля зібралася і буквально на характері врятувала партію і матч – 2:2.

Потім наша команда здобула упевнену перемогу над азербайджанським клубом – 3:1. І одразу ж – прикра нічия з чеською командою "АВЕ Нові-Бор". Марія Музичук, яка на першій шахівниці грала просто блискуче, і в цій зустрічі (проти Поліни Шувалової) мала ліпші шанси. Та несподівано припустилася фатальної помилки і програла. Також поступилася й Абдумалік. Зусиллями Анни Музичук та Юлії Осьмак українкам вдалося відігратися – 2:2.

У передостанньому раунді нашими суперницями були шахістки з грузинської команди "Нона". На жаль, цей матч киянки провели невдало. Сестри Музичук досягли лише нічиїх, а Жансуя та Юлія поступилися. У підсумку – 1:3.

Після цього шанси на перемогу були вже втрачені. Але друге місце команда Києва посіла дуже впевнено, перемігші в останньому матчі італійську команду "Каїса" - 3:1. Звитяги білими здобули Марія Музичук та Абдумалік.

Підсумки турніру: "Нона" - 11 очок, 2."Київська шахова Федерація" - 10, 3. "Монте-Карло" - 10.

Результати наших шахісток: Марія Музичук – 5 очок із 7-ми, Анна Музичук – 4 з 7-ми, Абдумалік – 3,5 з 7-ми, Осьмак – 2,5 з 4-х, Інна Гапоненко – 1,5 з 3-х. Тренери команди: Володимир Баклан та Михайло Бродський. Організатор та спонсор – президент Федерації шахів Києва Павло Куфтирєв.

У чоловіків переможцем став клуб з італійської Падови - 14 очок з 14-ти, другим - чеський "АВЕ Нові-Бор" - 12, третім "Мідний вершник" із Санкт-Петербурга - 11.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: Сестри Музичук.