Жіноча команда Київської шахової федерації - фаворит клубного Євро

У чорногорському місті Будва стартували командні чемпіонати Європи серед клубів серед чоловіків та жінок.

У складі кожного клубу по чотири основні та одному запасному учаснику. У змаганнях беруть участь 66 чоловічих та 14 жіночих клубів. Команди зіграють 9 турів за швейцарської системою.

Фаворитом жіночого турніру є команда Київської шахової федерації. За неї виступають сестри Марія і Анна Музичук, а також Жансая Абдумалік з Казахстану та ще дві українки - Юлія Осьмак і Інна Гапоненко. Тренерський склад – Михайло Бродський та Володимир Баклан. Очолює команду президент Федерації шахів столиці України Павло Куфтирєв.

У першому турі суперницями нашого клубу були шахістки із Санкт-Петербурга. Вдало розпочала змагання Марія Музичук, яка чорними обіграла Анастасію Боднарук. Її підтримала Юлія Осьмак: взяла гору білими над Анною Стяжкіною.

А от Анна Музичук не змогла переграти Євгенію Овод – нічия. Легіонер із Казахстану Абдумалік взагалі поступилася Діні Бєлєнькій. Проте, матч київська команда виграла з рахунком – 2,5:1,5.

Другий поєдинок, в якому нашим дівчатам протистояв інший російський клуб "Югра", склався трохи легше. Суперницею Марії Музичук стала інша українка - Анна Ушеніна. Марія досить упевнено провела цю партію, переграла суперницю і чітко довела зустріч до перемоги. Переконливо взяла реванш казахстанська шахістка. Вона буквально розчавила Ольгу Гирю, до речі, гравця збірної Росії.

А от на двох інших шахівницях сталися певні пригоди. Тривалий час справи Анни Музичук, яка грала чорними проти Наталії Погоніної, були кепськими. Та наприкінці зустрічі Анні вдалося не лише захиститися, але й перевести гру в закінчення із зайвим пішком. На жаль, цієї переваги не вистачило для загального успіху – нічия.

Партія Марини Гусєвої з Гапоненко проходила майже дзеркально. У нашої шахістки весь час була перевага, проте недолік часу дався взнаки. Інні довелося захищати закінчення без пішака, що вона й успішно зробила. Остаточний рахунок – 3:1 на користь київської команди.

У третьому турі суперницями киянок стане французький клуб з Монте-Карло, багаторазовий переможець цих змагань. За нього виступають індійська шахістка Хампі Конеру, шведка Піа Крамлінг, Моніка Сочко з Польщі – досвідчені та сильні гравці. Можна сказати, що це буде ключовий матч турніру.

Після другого раунди ці команди, а також колектив з міста Нови Бор (Чехія) лідирують з результатом 4 очки з 4-х.

У чоловіків таблицю очолюють 16 клубів. Окремої української команди немає. Втім, за різні клуби виступають кілька наших гросмейстерів. Це – Юрій Криворучко, Руслан Пономарьов, Захар Єфименко. До кінця змагань – сім турів.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: Марія Музичук.