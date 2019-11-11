Харків'янин Коробов не втримав лідерства на етапі Grand Chess Tour

Закінчився шостий етап шахових зманань Grand Chess Tour у столиці Румунії.

На жаль, найсміливіші очікування українських уболівальників, пов’язані з виступом харківського гросмейстера Антона Коробова, зрештою не зовсім справдилися, але галасу він наробив…

Нагадаємо, що саме Антон став у Бухаресті переможцем першої частини – у швидких шахах. Проте, бліц, який складався з 18-ти партій, він розпочав невдало. Поразки чергувалися з нічиїми. Потім українець здобув дві перемоги і після першого кола бліцтурніру продовжував зберігати лідерство у загальному заліку.

На жаль, на друге коло у Коробова не вистачило сил, а, може, нервової енергії. І він розпочав його з п’яти поразок поспіль. Це відкинуло Антона на загальне п’яте місце.

Сталося це так. Перед останнім туром лідирували вірменський гросмейстер Левон Аронян та одіозний росіянин Сергій Карякін, які мали по 19,5 очка з 35-ти. І от саме з Карякіним довелося Антону грати заключну зустріч чорними. Спочатку справи нашого шахіста складалися кепсько, та він виявив велику винахідливість, навіть перехопив ініціативу. Партія зрештою закінчилася унічию.

Щойно партія закінчилася, Карякін продемонстрував Коробову, як той форсовано міг поставити мат. Антон схопився за голову. Втратити такий шанс!

Також унічию зіграв і Аронян. Проте, на тайбрейку йому вдалося взяти гору над росіянином. Остаточні підсумки турніру: 1. Аронян, 2. Карякін – по 20 очок з 36-ти, 3. Віші Ананд (Індія) – 19,5, 4. Ле Куанг Льєм (В’єтнам) - 19, 5. Коробов – 18,5, 6-7. Аніш Гірі (Голландія) та Владислав Артемьєв (Росія) – по 18, 8-9. Шахріяр Мамедьяров (Азербайджан) та Веслі Со (США) – по 16,5, 10. Фабіано Каруна (США) – 14.

Отож, Коробов посів п’яте місце і заробив 12,5 тисячі доларів.

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На Grand Chess Tour залишається ще один етап, який пройде наприкінці листопада в Індії. Після цього на початку грудня четверо найсильніших визначать у Лондоні переможця Туру. Троє з них уже відомі, це – чемпіон світу Магнус Карлсен (Норвегія), китаєць Дін Ліжень та Аронян. Невизначеним лишилося одне місце. На нього претендують Ананд та француз Максим Вашьє-Лаграв. Ананду, аби поїхати до Лондона, достатньо посісти шосте місце.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.