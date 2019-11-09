Українець Коробов на Grand Chess Tour здивував еліту світових шахів

Перша частина шостого етапу Гран-Чес-Тур, який проходить в Румунії, закінчилася сенсаційно.

Переможцем став українець Антон Коробов, який виграв три партії та зробив шість нічиїх. Нагадаємо, що усі його партнери мають рейтинг вищий за 2700 та входять до світової тридцятки.

Уже в першому раунді Антону чорними дістався одіозний росіянин Сергій Карякін. Проте харків’янин витримав тиск з боку суперника і чітко відстояв нічию. Такий же результат був зафіксований і з вєтнамцем Лє Куанг Льємом (чорні).

Наприкінці першого дня (в кожному - з трьох учасники грали по три партії) білі фігури проти українця мав другий росіянин Владислав Артемьєв. Його вважають новітньою зіркою шахів. Владислав білими тиснув на позицію нашого "гроса", але Коробов спокійно відбивав усі напади. Під кінець партії наш шахіст перехопив ініціативу й упевнено довів партію до виграшу.

Найуспішнішим для Антона став другий день. Білими він у відмінному стилі розгромив ексчемпіона світу Віші Анада з Індії , а чорними взяв гору над американцем Веслі Со. Ще одна партія (з азербайджанцем Шахріяром Мамедьяровим) закінчилася внічию. І українець став одноосібним лідером - 9 очок з 12-ти!

Але треба була утримати завойовані позиції. Третій день харківянин розпочав з нічиєї білими проти Левона Ароняна. Друга партія змусила уболівальників українця сильно похвилюватися. Його суперник і турнірний конкурент Аніш Гірі з Нідерландів здобув виграшну позицію, однак вирішального моменту схибив. Винахідливий Коробов зміг досягти нічиєї.

В останній партії швидких шахів вже українець міг поскаржитися на невезіння. Білими він мав усі шанси здолати шахіста планети №2 американця Фабіано Каруану, але пройшов повз виграш, і зустріч закінчилася миром.

Антону з результатом 12 очок з 18-ти (нагадаємо, усі результати рапіду подвоюються) на цілих два пункти випереджає Гірі, Ароняна та Мамедьярова. У Ананда та Карякіна – по 9 балів. Каруана, Ле та Артемьєв набрали по 8. Со має лише 6 пунктів.

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Сьогодні розпочнеться дводенний бліц. Кожного дня шахісти проведуть по дев’ять зустрічей. Тут за перемогу нараховується лише одне очко. Отож, Коробов має певні шанси поборотися й за загальну перемогу. Проте, це дуже нелегке завдання. Адже зіграти 18 партій з такими зубрами світових шахів, це вам не щось сяке-таке!

Петро Марусенко, міжнародний майстер.