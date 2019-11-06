Український гросмейстер Коробов зіграє на Grand Chess Tour у Румунії

6 листопада у Румунії стартує шостий етап шахової серії Grand Chess Tour.

На цих найбільших у грошовому вимірі шахових змаганнях виступить український гросмейстер Антон Коробов. Усього ж гратимуть десятеро шахістів. Окрім Коробова, Фабіано Каруана (США), Аніш Гірі (Голландія), Віші Ананд (Індія), Шахріяр Мамедьяров (Азербайджан), Веслі Со (США), Левон Аронян (Вірменія) Сергій Карякін та Владислав Артем'єв (обидва – Росія) та Ле Куанг Льєм (В’єтнам). Семеро з них - постійні гравці, Артем'єв, Куанг Льєм та Коробов - спеціальні гості.

Учасники зіграють в одноколовому турнірі зі швидких шахів (рапіду) та двоколовому - з бліцу. У швидких шахах за перемогу нараховується два очки, за нічию – одне. У бліці – відповідно одне очко та пів очка. Рапід гратимуть 6-8 листопада, бліц – 9-10-го.

Взагалі організатори Grand Chess Tour – люди з великою фантазією. Розібратися у його правилах без "півлітри" дуже важко. Як ми вже знаємо, на етапах є постійні учасники, але в деяких "карт-бланш" дають щасливчикам, які зіграють лише в одному змаганні. Звичайно, вони не претендуватитуть на успіх у загальному заліку, проте можуть отримати непогані гроші. Призовий фонд складає 150 тисяч доларів. Переможець матиме 37 500. Для шахістів, які не грають постійно в цій серії, заробити такі гроші можна лише, як мінімум, у чотирьох змаганнях. Отож, тут діє своєрідна благочинність для шахістів другого ешелону

Спостережливі читачі, мабуть, звернули увагу, що перші п’ять етапів ми не висвітлювали. І, певно, здогадалися чому. Адже перший раз у Grand Chess Tour участь бере український шахіст. Ще років з десять тому серед постійних учасників серії були б троє–четверо наших, але тоді цих змагань, на жаль, не існувало.

Та все ж, на що може розраховувати Антон? Для цього ми порівняємо рейтинги учасників для раіпду і бліцу. У швидких шахах Коробов має показник 2798, і вище нього стоїть лише Со (2803). Дещо гірші показники українця у найшвидший дисципліні, але й тут він п’ятий.

Читайте також: Чоловіча збірна України з шахів стала віцечемпіоном Європи

Отож, шанси нашого гросмейстера мусять бути досить високими. Звичайно, якщо він подолає психологічний тягар. Адже постійні учасники звикли до таких призових, а на харків’янина великі гроші можуть стати додатковим тиском. Проте, уболіватимемо за Антона і зичимо йому удачі.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.