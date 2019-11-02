Чоловіча збірна України з шахів стала віцечемпіоном Європи

У Батумі (Грузія) 2 листопада закінчився командний чемпіонат континенту з шахів.

Срібні медалі української збірної, яка виступала не найсильнішим складом, можна було б вважати великим успіхом, якби "золото" не було настільки близьким. Але про все по порядку.

У шостому турі відбувся центральний матч турніру між Росією та Україною. Обидві команди йшли поруч, але додаткові показники були набагато кращими в наших хлопців. Тому українські шахісти грали не вельми агресивно. Білими Юрій Кузубов "засушив" гру і досяг нічиєї проти Кирила Олексієнка. Також білими Олександр Мойсеєнко натрапив на дуже агресивну постановку дебюту з боку Даніїла Дубова. Намагаючись не ризикувати, Олександр теж зміг причалити до мирного берега.

Андрій Волокитін попри те, що мав чорні фігури проти Микити Вітюгова, отримав хорошу позицію. Певний час його шанси представлялися трохи кращими, але виявилися недостатніми, щоб боротися за перемогу – нічия.

Вирішальною стала партія лідерів Дмитра Андрейкіна з нашим Василем Іванчуком. Василь обрав гострий варіант сіціліанського захисту. Він увесь час викликав "вогонь на себе". Проте Дмитро не поспішав переходити до активних дій. Це дало змогу чорним отримати непогану гру. Проте, Іванчук трохи забарився з організацією контрдій. І зазвичай "миролюбний" Андрейкін почав грізний наступ на короля суперника. Білі продемонстрували відмінну техніку і здобули перемогу. Матч закінчився з рахунком 2,5:1,5 не на користь українців.

Здавалося, все. На цьому боротьба за перше місце для наших хлопців закінчилася. Виявилося, що зовсім ні. Українці у наступному раунді розгромили збірну Чехії - 3,5:0,5. Іванчук чорними обіграв грізного Давида Навару. А у восьмому турі відбувся супердраматичний матч проти збірної Німеччини. На перших двох шахівницях закінчили свої партії миром Іванчук та Кузубов. А от на двох останніх сталися неймовірні пригоди.

Волокитін білими досягнув певної переваги, пожертвував пішака. Його суперник розгубився, не знайшов вірного захисту і програв. А от Онищук чорними мав вельми кепську позицію. Здавалося, що він може поступитися. І матч закінчиться унічию, що аж ніяк не влаштовувало наших гросмейстерів.

Проте міцні нерви Володимира та винахідливість в захисті примусили німецького шахіста помилятися. І той не лише пройшов повз виграшне продовження, але й взагалі поступився. Підсумок матчу - 3:1 на користь українців.

У той же час росіяни не змогли переграти спочатку німців, а потім – англійців. Обидва матчі закінчилися з рахунком – 2:2. Отож, перед останнім туром наші наздогнали східних сусідів, але, нагадую, додаткові показники лишалися на нашу користь.

Отож, в останньому двобої нашим лишалося обіграти збірну Хорватії, щоб завоювати "золото". Проте, наші суперники виявилися "міцним горішком". Українці у трьох зустрічах мали приблизно рівні шанси, а Волокитін – навіть гірші. До того ж, він потрапив у сильний цейтнот.

У той же час, під сумнівом була і перевага росіян проти поляків. Отож, все вирішувалося в останні хвилини. Росіянам пощастило.Каспер Перун на третій шахівниці схибив у рівній позиції і програв партію. Решта зустрічей закінчилася унічию. Отож, 2,5:1,5 – на користь фаворитів.

Наприкінці туру все склалося не найкращим чином для наших. Ситуація мінялася буквально на кожній хвилині. Волокитін зрівняв гру і зробив нічию. Суперник Онищука спробував грати на виграш, але не розрахував сили і дав Володимиру великі шанси на перемогу. Але Мойсеєнко раптом припустився фатальної помилки і програв партію.

Сили Онищука виявилися не безкінечними. Він став помилятися і догрався до нічийної позиції. Але і його суперник теж не витримав напруги і зрештою програв.

Доля чемпіонату вирішувалася в партії Іванчука. Він поступово переграв Івана Сарича, навіть взяв ферзя за туру. Проте, його суперник зміг побудувати фортецю. Підсумок матчу – 2:2.

Результати українських шахістів: Іванчук – 5,5 очка з 9-ти, Кузубов – 4 з 6-ти, Волокитін – 4,5 з 7-ми, Мойсеєнко – 2,5 з 6-ти, Онищук – 6 з 8-ми. Головний тренер віцечемпіонів – Олександр Сулипа.

Росіяни набрали 15 очок з 18-ти, українці - 14, стільки ж – в англійців, які посіли третє місце.

Наш жіночий колектив на чемпіонаті без сестер Музичук не довів свою спроможність. Українки поступилися в трьох матчах, набрали 12 очок з 18-ти. Лише четверте місце. Індивідуальні результати наших шахісток: Анна Ушеніна – 3 очки з 7-ми, Інна Гапоненко – 2,5 з 7-ми, Наталія Букса – 4,5 з 8-ми, Юлія Осьмак – 4,5 з 7-ми, Наталія Жукова – 4,5 з 7-ми.

Перемогли росіянки – 16 очок з 18-ти, другими стали представниці Грузії-1 – 15. "Бронза" – у збірної Азербайджану - (14 очок).

Петро Марусенко, міжнародний майстер.