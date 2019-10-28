Чоловіча збірна України йде серед лідерів шахового Євро-2019

У Батумі (Грузія) стартували командні чемпіонати Європи серед жінок та чоловіків. Українські збірні виступають далеко не в найкращих складах. Утім, на грі чоловічої команди це майже не позначилося.

Наші хлопці перемогли в трьох перших турах і були близькі до перемоги у четвертому, досягши нічиєї з одним із фаворитів змагань - збірною Вірменії.

У першому раунді українці з доволі скромним рахунком (2,5:1,5) здолали команду Швейцарії. Василь Іванчук упевнено обіграв білими Себастьяна Богнера, а Володимир Онищук чорними - Олівера Курманна. Несподівано поступився Андрій Волокитін, який грав білими проти досвідченого Яніка Пелетьє.

Другий матч пройшов без пригод. У збірної Словенії наші виграли з рахунком 3:1 завдяки "білим" перемогам Іванчука та Олександра Мойсеєнка.

Третій поєдинок звів українців з фаворитами – збірною Азербайджану. Хоча арифметична перевага в рейтингах була на боці наших суперників, українці змогли перемогти. Єдину перемогу приніс команді Юрій Кузубов, який чорними здолав Аркадія Найдича. Три зустрічі закінчилися унічию, в тому числі й матч Іванчук – Шахріяр Мамедьяров. Отож, 2,5:1,5 – на користь українців.

І от зустріч із збірною Вірменії. Іванчук чорними упевнено зрівняв гру проти Левона Ароняна і зробив нічию з позиції сили. Онищук білими упевнено переграв Айка Мартиросяна, а зустріч Габріеля Саргсяна з Кузубовим закінчилася миром. Україна могла виграти цей матч, але Мойсеєнко у чотирьохтуровому закінченні припустився фатальної помилки, після чого годі було й думати про те, щоб врятувати партію. Загальний підсумок – 2:2.

Після 4-х турів – чотири лідери. Це збірні Вірменії, України, Англії та Росії. Росіяни у першому турі здивували шаховий світ, зігравши унічию зі скромними данцями – 2:2.

Отож, лідируючі команди мають по 7 очок з 8-ми. Свій другий матч наші хлопці гратимуть з англійцями. Серед українців поки що найкращі Іванчук та Онищук – по 3 очки з 4-х.

У жіночої збірної України справи йдуть не настільки добре… Навіть перша перемога з мінімальним рахунком – 2,5:1,5 не обійшлася без прикрого моменту. Чорними поступилася німкені Юлія Осьмак. Проте завдяки перемогам досвідчених Анни Ушеніної (білі) та Наталії Жукової (чорні) українки здобули два командні бали.

У другому турі наші створили одну з найгучніших сенсацій зі знаком мінус - програли італійкам (1,5:2,5). Цього разу зазнали поразок Інна Гапоненко та Жукова. Трохи підсолодила пігулку Осьмак, але врятувати матч не вдалося.

Далі українки скромно перемогли збірні Голландії та Туреччини з однаковим рахунком – 2,5:1,5. У першому матчі успіху сприяв виграш Наталії Букси, а в другому – Жукової. Решта партій закінчилася внічию.

Після чотирьох турів лідирують росіянки - 8 очок. На очко менше у збірної Угорщини. Українки розділяють місця з третього по восьме, набравши шість пунктів. Наступним наші суперниці - дівчата із Сербії.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: Володимир Онищук.