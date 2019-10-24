На шахове Євро-2019 українці приїхали у послабленому складі

У четвер, 24 жовтня, у грузинському місті Батумі на старт виходять 40 чоловічих та 32 жіночі команди, які зіграють на чемпіонаті Європи з шахів.

У складі кожної збірної чотири основні учасники та один запасний. Перший командний приз в обох турнірах – 8 тисяч Євро. Змагання пройдуть в 9 турів за швейцарської системою.

Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів плюс півгодини до кінця партії. За кожний зроблений хід, починаючи з першого, додається 30 секунд.

Під час розподілу крмандних місць враховуватимуть: 1) коефіцієнт Бергера, 2) суму набраних особистих очок, 3) суму очок команд-суперниць.

На жаль, обидві збірні України виступлять у послабленому складі. У жінок не буде сестер Музичук, а в чоловіків – Антона Коробова, Юрія Криворучка, Павла Ельянова та Руслана Пономарьова.

Тому українці за рейтингом стартують під восьмим номером. Лідером команди після довгої перерви знову буде Василь Іванчук (2686). Крім нього, нашу збірну представлятимуть Юрій Кузубов (2636), Олександр Мойсеєнко (2635), Андрій Волокитін (2627) та Володимир Онищук (2616). Головний тренер - Олександр Сулипа.

Фаворитами у чоловіків є росіяни, англійці, азербайджанці, поляки та вірмени. У збірної Росії, однак, склад є досить експериментальним, а азербайджанці гратимуть без Теймура Раджабова.

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У жінок головним конкурентками українок стануть збірні Росії та Грузії. Наші дівчата є третіми за рейтингом. За команду виступлять Анна Ушеніна (2431), Інна Гапоненко (2427), Наталія Букса (2410), Юлія Осьмак (2409) та Наталія Жукова (2333). Виступатимуть українки під орудою Михайла Бродського.

У першому турі наші чоловіки гратимуть зі швейцарцями, а жінки – з Німеччиною.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: Василь Іванчук.