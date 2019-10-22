Шаховий турнір на острові Мен виграв китаєць Ван Хао

На британському острові Мен закінчилася "Велика шахова швейцарка". 150 гросмесйтерів розіграли єдину путівку на турнір претендентів-2020.

Переможцем несподівано став китайський гросмейстер Ван Хао – 8 очок з 11-ти. Стільки ж пунктів набрав і американець Фабіано Каруана, але поступився за додатковими показниками (сумма рейтингів суперників).

Проте Каруана, так би мовити, не постраждав. По-перше, він уже мав право грати на претендентських змаганнях, по-друге, у Британії на грошові призи додаткові показники не впливають. Абсолютний переможець мав отримати 80 тисяч фунтів стерлінгів, другий призер - 60. Цього разу і Ван Хао, і Каруані видали по 70.

Китаєць стартував на турнірі під номером 16 (за рейтингом). Він розпочав з трьох рядових перемог. Потім мав 5 очок з 6-ти, але поступився вірменському гросмейстеру Левону Ароняну. Це відкинуло Вана від чільних місць.

Потім у Ван Хао були нічиї з чемпіоном світу норвежцем Магнусом Карлсеном та росіянином Микитою Вітюговим. Якщо перший результат можна зарахувати в плюс, то у другій зустрічі він пройшов повз форсований виграш. Але на фініші Ван здобув дві перемоги поспіль, причому в обох партіях йому шалено щастило…

30-річний Ван Хао вже давно входить до числа найсильніших шахістів своєї країни. Нині він має третій рейтинг серед китайців. Проте до збірної країни його не беруть, починаючи з 2014 року. Подейкують, що причиною є його власна позиція з багатьох питань, яку він відверто висловлює. І вона відрізняється від лінії партії.

Місця з третього по восьме розділили росіянин Кирило Алексеєнко, Аронян, іспанець Антон Давид, Карлсен, американець Хікару Накамура та Вітюгов, які набрали по 7,5 очка.

Отож, ми вже знаємо чотирьох учасників турніру претендентів: Каруана, азербайджанець Теймур Раджабов, китайці Дін Ліжень та Ван Хао. Як шахіст з найкращим середньорічним рейтингом розраховує потрапити туди й голландець Аніш Гірі. Ще дві путівки визначаться після Гран-прі ФІДЕ, а долю останнього місця вирішать організатори.

Щодо українських шахістів, яких на острові Мен було десятеро, то на них чекало фіаско. Найкращим з наших стали львів’янин Юрій Криворучко та одесит Юрій Кузубов – по 6,5 очка. Криворучко виграв дві партії на старті, але потім не зміг додати до них жодної перемоги, але й не поступився жодного разу. Переважна більшість опонентів мала кращий за нього рейтинг.

Кузубов у першому турі мав непогані шанси на виграш чорними проти Карлсена і майже стовідсоткові можливості зробити нічию, та розхвилювався і програв. Можливо, якби не ця прикрість, одесит міг виступити краще…

По 6 очок набрали харків’яни Антон Коробов, Олександр Мойсеєнко та Павло Ельянов. Причому, цікаво, що Антон та Павло взяли гору у другому раунді, а решту партій закінчили унічию. Мені здалося, що за кількістю втрачених можливостей Ельянов перебуває серед переможців змагань.

По 5,5 очка здобули Андрій Волокитін (Львів) та Захар Єфименко (Мукачево), на очко менше у львів’янина Андрія Вовка. І нарешті, єдина наша жінка Анна Ушеніна (Харків) здобула 4 пункти.

Переможницею ж змагань у жінок стала Харіка Дронвалі (Індія) - 5,5 очка.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.