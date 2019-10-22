Шаховий турнір на острові Мен виграв китаєць Ван Хао

Шаховий турнір на острові Мен виграв китаєць Ван Хао

Укрінформ
На британському острові Мен закінчилася "Велика шахова швейцарка". 150 гросмесйтерів розіграли єдину путівку на турнір претендентів-2020. 

Переможцем несподівано став китайський гросмейстер Ван Хао – 8 очок з 11-ти. Стільки ж пунктів набрав і американець Фабіано Каруана, але поступився за додатковими показниками (сумма рейтингів суперників). 

Проте Каруана, так би мовити, не постраждав. По-перше, він уже мав право грати на претендентських змаганнях, по-друге, у Британії на грошові призи додаткові показники не впливають. Абсолютний переможець мав отримати 80 тисяч фунтів стерлінгів, другий призер - 60. Цього разу і Ван Хао, і Каруані видали по 70.

Китаєць стартував на турнірі під номером 16 (за рейтингом). Він розпочав з трьох рядових перемог. Потім мав 5 очок з 6-ти, але поступився вірменському гросмейстеру Левону Ароняну. Це відкинуло Вана від чільних місць. 

Потім у Ван Хао були нічиї з чемпіоном світу норвежцем Магнусом Карлсеном та росіянином Микитою Вітюговим. Якщо перший результат можна зарахувати в плюс, то у другій зустрічі він пройшов повз форсований виграш. Але на фініші Ван здобув дві перемоги поспіль, причому в обох партіях йому шалено щастило… 

30-річний Ван Хао вже давно входить до числа найсильніших шахістів своєї країни. Нині він має третій рейтинг серед китайців. Проте до збірної країни його не беруть, починаючи з 2014 року. Подейкують, що причиною є його власна позиція з багатьох питань, яку він відверто висловлює. І вона відрізняється від лінії партії.

Місця з третього по восьме розділили росіянин Кирило Алексеєнко, Аронян, іспанець Антон Давид, Карлсен, американець Хікару Накамура та Вітюгов, які набрали по 7,5 очка.

Отож, ми вже знаємо чотирьох учасників турніру претендентів: Каруана, азербайджанець Теймур Раджабов, китайці Дін Ліжень та Ван Хао. Як шахіст з найкращим середньорічним рейтингом розраховує потрапити туди й голландець Аніш Гірі. Ще дві путівки визначаться після Гран-прі ФІДЕ, а долю останнього місця вирішать організатори. 

Щодо українських шахістів, яких на острові Мен було десятеро, то на них чекало фіаско. Найкращим з наших стали львів’янин Юрій Криворучко та одесит Юрій Кузубов – по 6,5 очка. Криворучко виграв дві партії на старті, але потім не зміг додати до них жодної перемоги, але й не поступився жодного разу. Переважна більшість опонентів мала кращий за нього рейтинг.   

Кузубов у першому турі мав непогані шанси на виграш чорними проти Карлсена і майже стовідсоткові можливості зробити нічию, та розхвилювався і програв. Можливо, якби не ця прикрість, одесит міг виступити краще… 

По 6 очок набрали харків’яни Антон Коробов, Олександр Мойсеєнко та Павло Ельянов. Причому, цікаво, що Антон та Павло взяли гору у другому раунді, а решту партій закінчили унічию. Мені здалося, що за кількістю втрачених можливостей Ельянов перебуває серед переможців змагань.

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По 5,5 очка здобули Андрій Волокитін (Львів) та Захар Єфименко (Мукачево), на очко менше у львів’янина Андрія Вовка. І нарешті, єдина наша жінка Анна Ушеніна (Харків) здобула 4 пункти.

Переможницею ж змагань у жінок стала Харіка Дронвалі (Індія) - 5,5 очка.

Петро Марусенко, міжнародний майстер. 

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