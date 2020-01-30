Emoji 2020: гендерно-нейтральний Санта, чоловік у фаті та італійський жест
Про це повідомляється на сайті Emojipedia.
Серед нових зображень 62 нових Emoji та 55 варіацій з різними кольорами шкіри та гендерами. Наприклад, гендерно-нейтральний Санта-Клаус, жінка у смокінгу, чоловік у фаті, чоловік та жінка, що годують дитину, трансгендерний символ та прапор.
Також з’являться нові тварини: білий ведмідь, мамонт, бобер, птах додо, бізон, тарган, муха, черв'як. Набір іконок їжі поповнять чорниця, фондю, оливка і болгарський перець.
Також користувачі зможуть відправляти один одному іконку руки, що нагадують традиційний італійський жест, та Emoji “сміх крізь сльози”.
Як очікується, нові Emoji з’являться у користувачів восени 2020 року. Випробувати їх зможуть власники смартфонів на Android 11, iOS 14, Windows 10 і ще в деяких системах.
Зображення Emoji на різних пристроях можуть відрізнятися.