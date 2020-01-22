Вже у лютому Apple візьметься за виробництво бюджетного iPhone - ЗМІ

Вже у лютому Apple візьметься за виробництво бюджетного iPhone - ЗМІ

Ілюстрація
Укрінформ
Компанія Apple може представити свій бюджетний iPhone вже у березні.

Про це повідомляє портал Android Authority з посиланням на Bloomberg.

Apple може представити свій бюджетний iPhone, який може мати назву iPhone SE 2, вже у березні ”, - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників порталу, вже у лютому компанія планує запустити виробництво бюджетного варіанта iPhone.

На даний час тільки відомо, що пристрій матиме процесор A13 Bionic від Apple, а розмір екрану становитиме 4,7 інка.

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Зазначається, що з випуском бюджетного iPhone американська компанія планує збільшити свою частку на ринку.

Нині тільки Samsung і Huawei продають більше смартфонів ніж Apple.

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