Apple цьогоріч може випустити 6 нових iPhone — ЗМІ

Apple цьогоріч може випустити 6 нових iPhone — ЗМІ

Укрінформ
Американська компанія Apple може у 2020 році випустити шість моделей iPhone.

Про це повідомляє портал 9to5mac.

“Apple, ймовірно, може у 2020 році випустити шість моделей iPhone — чотири з екранами із органічного світлодіоду та два з рідкокристалічним дисплеєм”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, компанії Apple і Qualcomm, яка розробляє та досліджує засоби бездротового зв'язку, працюють над створенням нових iPhone з технологією 5G.

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