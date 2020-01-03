Apple цьогоріч може випустити 6 нових iPhone — ЗМІ

Американська компанія Apple може у 2020 році випустити шість моделей iPhone.

Про це повідомляє портал 9to5mac.

“Apple, ймовірно, може у 2020 році випустити шість моделей iPhone — чотири з екранами із органічного світлодіоду та два з рідкокристалічним дисплеєм”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, компанії Apple і Qualcomm, яка розробляє та досліджує засоби бездротового зв'язку, працюють над створенням нових iPhone з технологією 5G.